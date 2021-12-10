هل سيحصل كل المواطنين على جرعة كورونا الثالثة؟.. «علمية كورونا» توضح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه يمكن للمواطن التوجه لأى مركز من مراكز التطعيم بدون تسجيل مسبق للحصول على اللقاح، كاشفا عن أكثر الفئات المستحقة للجرعة الثالثة.





وأوضح "النادى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية dmc، أن من أخذ جرعة واحدة فقط، حصل على نوع من الحماية، والجسم تعرف على الفيروس، لكن هذا ليس معناه أنه حصل على الحماية الكلية التى ننشدها من التطعيم.

وناشد عضو اللجنة العلمية، المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى، بالتوجه لتلقى الجرعة الثانية، حتى لو تأخر معادها، مشيرا إلى أن الاكتفاء بالجرعة الأولى فقط لها قيمة لكن قيمة منقوصة، لأن بعد التطعيم بالجرعة الأولى المريض يمر عليه حوالى 14 يوما وتبدأ الأجسام المضادة تتكون.

وتابع: "المريض الذى يحصل على الجرعة الثانية يكون محمى إلى حد ما حتى يمر عليه أسبوعين من الجرعة الثانية، وهنا يكون محمى تماما".

كما كشف الدكتور محمد النادى، أن الفئات المستحقة للجرعة الثالثة هم الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس، من الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والموظفين بشرط أن يكون مر على تلقيحهم 6 أشهر.

وأضاف: "عند الانتهاء من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس يتم البدء فى الفئات العادية من الشعب وهى الأقل فى اكتساب الفيروس".