سفير مصرى فى جوبا يستقبل أعضاء القافلة الطبية المصرية

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفارة المصرية فى جوبا القافلة الطبية التى أرسلتها وزارة الصحة إلى جنوب السودان وتضم عدداً من الأطباء من مختلف التخصصات، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم سبل الدعم الممكنة إلى جنوب السودان، حيث ستقوم القافلة بمباشرة أعمالها فى مدينة "بنتيو" عاصمة ولاية الوحدة للمساهمة فى التخفيف من الوضع الإنسانى الحرج الذى تشهده الولاية، كونها واحدة من أكثر الولايات تضرراً من الفيضانات التى تجتاح البلاد خلال الأشهر الأخيرة.





وأكد السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، خلال لقائه بالوفد الطبيعة الأخوية للعلاقات التى تجمع مصر وجنوب السودان على المستويين الرسمى والشعبى، مشيراً إلى أن هذه القافلة تُعد جزءً من المساعدات التى تقوم مصر بتقديمها إلى شعب جنوب السودان فى الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس اهتمام السياسة الخارجية المصرية بالوقوف دائماً إلى جانب الأشقاء فى جنوب السودان. من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالقيام بالمهمة الموكلة إليهم، وتطلعهم إلى مساعدة الشعب الجنوب سودانى على مواجهة الأوضاع الإنسانية التى يمرون بها فى الوقت الحالى.

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