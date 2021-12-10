وصول 1.2 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا إلى مصر ممنوحة من إسبانيا

استقبلت مصر اليوم شحنة تحتوى على مليون 273 ألف و600 جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا، ممنوحة من إسبانيا من خلال آلية كوفاكس.

وتمثل هذه الشحنة جزءا من منحة قدرها أربعة ملايين و480 ألف جرعة من لقاحات كورونا، التى أعلن عنها رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيث، أثناء زيارته الرسمية الأولى إلى مصر مطلع شهر ديسمبر الجاري.

وتلقت مصر من هذه المنحة 204 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، فى الـ24 من نوفمبر الماضي، وثلاثة ملايين و 2400 جرعة أخرى من لقاح جونسون، فى الـ28 من الشهر نفسه، وبهذا تكون إسبانيا فى طليعة الدول التى تلقت منها مصر منح التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

وتعد هذه المنح جزء من الجهود التى تبذلها إسبانيا لضمان الوصول العالمى والمتساوى للقاحات، ولتوفير استجابة تضامنية مشتركة متعددة الأطراف باعتبارها الطريقة الأكثر فاعلية لمواجهة الوباء.

وكانت إسبانيا قد تعهدت بالتبرع بنحو 50 مليون جرعة من التطعيمات المضادة للفيروس، قدمت منها بالفعل 30 مليون، من ضمنها أكثر من 4.5 مليون جرعة إلى مصر.

وانضمت إسبانيا إلى مبادرة (C-TAP) التى أطلقتها منظمة الصحة العالمية من أجل تسهيل وصول عادل للتكنولوجيا الصحية لمكافحة وباء الكورونا (كوفيد-19).

ومن المقرر توزيع التطعيمات التى تلقتها مصر من إسبانيا، عبر آلية كوفاكس، مع الدعم اللوجيستى من قبل منظمة اليونيسيف.