كأس العرب.. تدريبات شاقة لمنتخب مصر استعداداً لمواجهة الأردن «صور»

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شهد مران منتخب مصر تحد قيادة كيروش تحضيرات قوية لمواجهة الأردن المرتقبة، بدور الثمانية في كأس العرب 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر التركيز الشديد على اللاعبين، ساعيين أن يقدموا مستوى مميز في لقاء السبت والتأهل للدور قبل النهائي من البطولة المميزة.

وشهد المران تقسيمة قوية بين اللاعبين مع تحفيظهم بعض الجمل التكتيكية الذي يريد كيروش تطبيقها خلال اللقاء المرتقب.

وتقام مباراة مصر والأردن مساء السبت المقبل في تمام الخامسة مساء، وعلى ستاد الجنوب.

ويعاني منتخب مصر من العديد من الإصابات قبل المواجهة المرتقبة أمام الأردن، ويأتي على رأسها أيمن أشرف وأحمد حجازي، بينما يغيب أكرم توفيق عن المباراة بسبب تراكم الإنذارات.

تشكيل مصر المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد ياسين، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين فيصل، محمد شريف، مصطفى فتحي

تشكيل الأردن المتوقع:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: أحمد ثائر، عبد الله نصيب، يزن العرب، محمد أبو حشيش

خط الوسط: محمد فيصل أبو زريق، بهاء عبد الرحمن سليمان، نور الروايدة

خط الهجوم: ياسين البخيت، علي علوان، حمزة على الدردور

تردد قناة اون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مصر والأردن فى كأس العرب

تقام مباراة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة في كأس العرب والذي من المقرر أن يتم إقامته في قطر 2021، حيث حصلت قناة اون تايم سبورت على حق بث مباشر مباراة مصر والأردن.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر نايل سات

الجودة SD

تردد القناة 10853

الاستقطاب أفقي H

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح الخطأ 5/6

يستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن ببطولة كأس العرب، مساء السبت القادم، في دور الـ 8.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، في تمام الخامسة مساء السبت القادم.

وسوف يدخل منتخب مصر هذه المباراة بالعديد من الغيابات، ويأتي على رأسهم أكرم توفيق، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثاني أمام الجزائر.

ويغيب أيضا أيمن اشرف بداعي الإصابة وذلك بعدما لعب لمدة 10 دقائق فقط امام الجزائر.