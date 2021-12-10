ظهور قناة تدعم مرتضى منصور.. هل ستكون قناة الزمالك الجديدة؟ «صور»

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ظهرت في الساعات الأخيرة قناة جديدة على النايل سات تحمل أسم زملكاوي، وتدعم وتؤيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت القناة بعض الاغاني الخاصة بنادي الزمالك، بجانب نشرها لصور تدعم فيها مرتضى منصور بجانب أحمد وأمير مرتضى ومجلس الإدارة الحالي.

مرتضى منصور ينوي فتح قناة جديدة للزمالك

وكان خرج مرتضى منصور بتصريحات سابقة بأن قناة الزمالك أصبحت ليس تحت سيطرتهم في الوقت الحالي، ووعد بأنه سيكون هناك تغيير شامل بها، وإن لم يحدث ذلك سيفتح قناة جديدة للزمالك ستكون هي القناة الرسمية للفارس الأبيض بعيداً عن القناة الحالية.

رسمياً مرتضى منصور يعلن عن فتح باب الترشيح لانتخابات الزمالك.. تفاصيل

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قرارات مجلس الإداره الذي عقد اجتماع بعد ظهر اليوم، حول فتح باب الترشيح للانتخابات والاعلان بشكل رسمي لذلك.

وتضمنت عدة قرارات مهمه أبرزها الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك يوم 21 ديسمبر لمدة سبعه أيام من الساعه التاسعة حتى السابعة.

كما أتخذ قرار بأنه لن يتم الترويج لأي منشور أو دعاية لأي مرشح داخل نادي الزمالك، بما فيهم المرشحين من المجلس الحالي، وذلك قرار متخذ منذ الانتخابات االماضية.

اجتماع كارتيرون

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون حول برنامج مران اليوم.

كشف مصدر مقرب من حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة بنادي الزمالك عن ترشحه، على رئاسة نادي الزمالك المقبلة.

وأشار إلى أن لبيب يحضر قائمة قوية يخوض بها الانتخابات القادمة، لتكون منافسة شرسة مع مرتضى منصور رئيس النادي الحالي.

وستكون ملامح قائمته كالتالي بوجود حسام المندوه على مقعد نائب الرئيس وهاني بيرزي وحسين السمري وهاني شكري اعضاء فوق السن، بجانب أختيار لاعب كرة كبير كأحد رموز الزمالك والأقرب انضمام هشام يكن.

على أن تتكون باقي القائمة في الأيام القادمة من خلال أختيارهم بعناية، للمنافسة بقوة في انتخابات الفارس الأبيض القادمة.