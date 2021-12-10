/665266/قضية-عمرها-15-عام-خالد-سعد-يتحدث-عن-شكواه-ضد-الزمالك

تحدث خالد سعد لاعب الزمالك السابق، حول مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء منذ أن كان لاعباً بصفوفه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال خالد سعد في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "قضيتي مع الزمالك مثل اي لاعب دخل النادي وله مستحقات متأخرة بيطالب بيها، القضية مفتوحة منذ رحيلي عن الزمالك ولم احصل على جزء من المستحقات والقضية لم تُغلق".

وكان خالد سعد لعب في صفوف الزمالك عام 2007 ولم يستمر طويلاً حتى رحل في ظروف غامضة.

وعن مباراة مصر والأردن قال: “المنتخب المصري "كله خطورة" بداية من محمد الشناوي حتى مروان حمدي،اشتاق للشعب المصري الأصيل وأشكرهم على الأيام الحلوة”.

وأضاف: “كنا نضع آمالا عالية على حسام حسن في فترة توليه مسؤولية منتخب الاردن، في يوم من الايام سيعود المنتخب الاردني مع مدرب مصري لان الثقافة متقاربة”.

اجتماع كارتيرون

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون حول برنامج مران اليوم.

كشف مصدر مقرب من حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة بنادي الزمالك عن ترشحه، على رئاسة نادي الزمالك المقبلة.

وأشار إلى أن لبيب يحضر قائمة قوية يخوض بها الانتخابات القادمة، لتكون منافسة شرسة مع مرتضى منصور رئيس النادي الحالي.

وستكون ملامح قائمته كالتالي بوجود حسام المندوه على مقعد نائب الرئيس وهاني بيرزي وحسين السمري وهاني شكري اعضاء فوق السن، بجانب أختيار لاعب كرة كبير كأحد رموز الزمالك والأقرب انضمام هشام يكن.

على أن تتكون باقي القائمة في الأيام القادمة من خلال أختيارهم بعناية، للمنافسة بقوة في انتخابات الفارس الأبيض القادمة.

رسمياً مرتضى منصور يعلن عن فتح باب الترشيح لانتخابات الزمالك.. تفاصيل

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قرارات مجلس الإداره الذي عقد اجتماع بعد ظهر اليوم، حول فتح باب الترشيح للانتخابات والاعلان بشكل رسمي لذلك.

وتضمنت عدة قرارات مهمه أبرزها الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك يوم 21 ديسمبر لمدة سبعه أيام من الساعه التاسعة حتى السابعة.

كما أتخذ قرار بأنه لن يتم الترويج لأي منشور أو دعاية لأي مرشح داخل نادي الزمالك، بما فيهم المرشحين من المجلس الحالي، وذلك قرار متخذ منذ الانتخابات االماضية.