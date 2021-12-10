الأوقاف: بدء وصول المحكمين المشاركين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أنه وصل مساء أمس المحكم توفيق إبراهيم أحمد ضمرة من دولة الأردن للتحكيم فى المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والتى تبدأ فعالياتها غدا.





وأوضحت الوزارة، أنه كان فى استقباله الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم والدكتور عمرو الكمار مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة والدكتور أسامة الجندى مدير عام المساجد.

كما وصل كل من المتسابق على عطية إبراهيم من دولة تشاد، والمتسابق عدنان معطى من دولة البوسنة والهرسك للمشاركة فى الفرع الثانى، والمتسابق فهد عدنان محمد خلف من دولة البحرين، والمتسابق حمزة خالد فايز خريشة من دولة الأردن للمشاركة فى الفرع الأول.

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنه في ضوء الدور الريادي لمصر في خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته تنطلق يوم السبت القادم المسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة ٧٤ متسابقا من ٤٢ دولة.

وأوضح، أن الوزارة قد خصصت أكثر من مليون جنيه جوائز لهذه المسابقة، كما خصصت مليونا آخر لمسابقة رمضان المحلية لحفظ القرآن الكريم ومليونا ثالثا لدعم معاشات نقابة القراء ، خدمة للقرآن الكريم وإكرامًا لحفظته أهل الله وخاصته.

وذكر وزير الأوقاف أن المسابقة تتضمن لأول مرة فرعًا خاصًّا لحفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملا للأئمة ، كما تركز على فهم المقاصد العامة للقرآن الكريم ، وأن الوزارة ستعقد عددًا من الفعاليات والمحاضرات التثقيفية على هامش المسابقة.