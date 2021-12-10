الإفتاء توضح حكم الوضوء أثناء وضع كريم على الشعر

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، عبر صفخته بفيس بوك، إن مثل هذه الكريمات لا تمنع وصول الماء إلى الشعر حتى ولو كانت لزجة بحيث لا يستقر عليها الماء؛ فالوضوء معها صحيح وكذلك الغسل.

فى سياق منفصل، أكدت دار الإفتاء، فى وقت سابق، إنه يحق للزوجة منع الإنجاب إذا كان فيه ضرر متحقق عليها، وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة.

وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إن من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضى، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.

وأشارت إلى أنه إذا اختلف الزوجان فى مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التى يرجح فيها جانب المرأة، منها، إذا كان فى الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين، وإذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون، ففى هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق فى الامتناع من الإنجاب، لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التى تنفرد بها النساء عن الرجال.