الصحة تكشف لـ«مساء dmc» حقيقة ظهور إصابات بمتحور أوميكرون فى مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال النادى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، المُذاع عبر فضائية dmc: "قولا واحدا المتحور أوميكرون لم يظهر فى مصر".

وأضاف، أن كافة التقارير التى جاءت من البلاد التى رصدت هذا المتحور تقول إن الحلات بسيطة إلى متوسطة ولم توجد حالات عنيفة استدعت دخول المستشفى".

وأشار الدكتور محمد النادي: "حتى الآن نعانى من سرعة الانتشار ولن يحد من سرعة الانتشار إلا التطعيم وتناول اللقاح".

وقال إنه يمكن للمواطن التوجه لأى مركز من مراكز التطعيم بدون تسجيل مسبق للحصول على اللقاح، كاشفا عن أكثر الفئات المستحقة للجرعة الثالثة.

وأوضح، أن من أخذ جرعة واحدة فقط، حصل على نوع من الحماية، والجسم تعرف على الفيروس، لكن هذا ليس معناه أنه حصل على الحماية الكلية التى ننشدها من التطعيم.

وناشد عضو اللجنة العلمية، المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى، بالتوجه لتلقى الجرعة الثانية، حتى لو تأخر معادها، مشيرا إلى أن الاكتفاء بالجرعة الأولى فقط لها قيمة لكن قيمة منقوصة، لأن بعد التطعيم بالجرعة الأولى المريض يمر عليه حوالى 14 يوما وتبدأ الأجسام المضادة تتكون.