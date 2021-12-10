وأضافت مبدى، خلال حوارها مع برنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc: البلد بتتغير وبتحضن ولادها والرئيس السيسى مهتم بكل أبناء مصر"، مؤكدة أن الرسائل التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف تقضى على أشكال التنمر التى كانت تطال أصحاب الهمم.
وتابعت:"أنا لما رحت مع أحمد طارق النادى الأهلى وشاهدت الترحيب الكبير من الجميع أدركت مدى التغيير".
وأكدت، أن أصحاب الهمم يحبون الرئيس السيسى من قلوبهم نظرا لتعاملهم معهم وصبره عليهم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمل مبدى لـ مساء dmc: أصحاب الهمم يحبون الرئيس السيسى من قلوبهم (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.