أمل مبدى لـ مساء dmc: أصحاب الهمم يحبون الرئيس السيسى من قلوبهم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصرى الإفريقى للإعاقات الذهنية، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاحتفالية "قادرون باختلاف" أعطى أصحاب الهمم قفزات كبيرة فى حصولهم على حقوقهم.





وأضافت مبدى، خلال حوارها مع برنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc: البلد بتتغير وبتحضن ولادها والرئيس السيسى مهتم بكل أبناء مصر"، مؤكدة أن الرسائل التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف تقضى على أشكال التنمر التى كانت تطال أصحاب الهمم.

وتابعت:"أنا لما رحت مع أحمد طارق النادى الأهلى وشاهدت الترحيب الكبير من الجميع أدركت مدى التغيير".

وأكدت، أن أصحاب الهمم يحبون الرئيس السيسى من قلوبهم نظرا لتعاملهم معهم وصبره عليهم .