ضمن «حياة كريمة».. الصحة تطلق 5 قوافل طبية اليوم فى 5 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها بفيس بوك، أن التخصصات الطبية التى سيتم الكشف والعلاج مجانًا هى: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال ـ الباطنة - الأنف والأذن ـ العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية_ خدمات الأشعة والتحاليل)
وقالت الوزارة إن المحافظات التى ستتم بها القوافل الطبية هى (الجيزة - الغربية - دمياط - الدقهلية - جنوب سيناء).
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"
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