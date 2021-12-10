منها 5 ضمن «حياة كريمة».. الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدا جديدا اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن هناك 4 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021 حتى تاريخه 379 مسجدًا، منها 325 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و54 مسجدًا صيانة وترميمًا. وجاءت المساجد على النحو التالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف البحر الأحمر الغفور الرحيم – مدينة الغردقة مديرية أوقاف قنا كوم هديل – القلعة - قفط الرحمة – الأوسط سمهود- مركز أبو تشت الرحمن – نجع على سالم – الكلاحين – قفط مديرية أوقاف سوهاج الرحمن نجوع العزبة بأولاد يحيى – شمال دار السلام الإخلاص نجع عجور- الزرازرة- دار السلام مديرية أوقاف البحيرة عزبة الحساينة – كفر دمتيوه – كوم حمادة القنيشات الكبرى- البستان - الدلنجات الإيمان – عزبة صالح (محلة نصر) –لقانة – شبرا خيت مديرية أوقاف الدقهلية كفر الأمين - السنبلاوين مديرية أوقاف المنيا الحرمين – نجع عمار – دير مواس مديرية أوقاف أسيوط عبده عبد العاطى – دير الجنادلة – مركز الغنايم التقوى – قرية النواوره – مركز البدارى مديرية أوقاف بنى سويف الشيخ سعيد – بنى عفان – مركز بنى سويف مديرية أوقاف الجيزة جمعة القمبشاوى - البدرشين أبو بلول الحارة – الواحات الحبايبة الباويطى - الواحات ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف السويس المختار – حى المختار – الصباح – إدارة فيصل مديرية أوقاف قنا الرحمن – الخراشية – نجع عزوز – مركز دشنا أبو بكر الصديق – الشقيفى – مركز أبو تشت الشهيد أحمد السمان- نجع حمد – مركز أبو تشت آل معيصرة – المعيصرة- أبو تشت مديرية أوقاف الغربية الإيمان كفر مسعود – طنطا أول مديرية أوقاف أسيوط الرحمة – قرية المختون – مركز ديروط

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