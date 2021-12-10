الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على السواحل الشمالية، وأن يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء.





وفيما يخص الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتشكل شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 23 14 الاسكندرية 22 14 وادى النطرون 23 14 طنطا 23 14 شبين الكوم 23 14 دمنهور 22 14 بلطيم 22 13 مطروح 21 13 السلوم 20 09 سيوة 19 10 بورسعيد 21 12 دمياط 21 12 الزقازيق 23 14 المنصورة 22 14 الاسماعيلية 23 14 السويس 23 14 العريش 20 12 رفح 20 13 رأس سدر 24 14 نخل 20 07 نويبع 23 19 طابا 21 12 كاترين 18 08 الطور 25 16 شرم الشيخ 26 18 الغردقة 26 16 مرسى علم 24 15 الفيوم 23 13 بنى سويف 23 11 المنيا 23 10 أسيوط 24 10 سوهاج 24 10 قنا 25 12 الأقصر 26 12 أسوان 27 13 ادفو 28 13 أبوسمبل 26 12 الوادى الجديد 25 09 شلاتين 28 15 ابو رماد 29 15 حلايب 27 15 رأس حدربة 27 15

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