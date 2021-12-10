حصاد دوت الخليج: العثور على كنوز مقبرة عين شمس.. والصحة تنفى وجود أوميكرون بمصر

جدة - نرمين السيد - وكشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة ظهور بعض الإصابات بمتحور أوميكرون فى مصر. وقال النادى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، المُذاع عبر فضائية dmc: "قولا واحدا المتحور أوميكرون لم يظهر فى مصر". ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية لحظة العثور على كنوز مقبرة عين شمس (فيديو) الصحة تكشف لـ«مساء dmc» حقيقة ظهور إصابات بمتحور أوميكرون فى مصر (فيديو) هل سيحصل كل المواطنين على جرعة كورونا الثالثة؟.. «علمية كورونا» توضح الأوقاف: بدء وصول المحكمين المشاركين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الإفتاء توضح حكم الوضوء أثناء وضع كريم على الشعر الصحة: تسجيل 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و42 حالة وفاة «مواجهة الفساد» مسؤولية دينية ووطنية.. موضوع خطبة الجمعة اليوم أمل مبدى لـ مساء dmc: أصحاب الهمم يحبون الرئيس السيسى من قلوبهم (فيديو) لمحاصرة الفكر المتطرف.. الأوقاف تترجم خطبة الجمعة اليوم إلى 19 لغة منها 5 ضمن «حياة كريمة».. الأوقاف تعلن افتتاح 24 مسجدا جديدا اليوم ضمن «حياة كريمة».. الصحة تطلق 5 قوافل طبية اليوم فى 5 محافظات لحن له محمد عبد الوهاب.. محطات فى حياة كروان القراء طه الفشنى فى ذكرى وفاته الوفيات تجازت الـ5 ملايين.. تعرف على الموقف الوبائى لكورونا فى العالم محكمة ترفض دعوى ترامب بشأن منع نشر السجلات حول هجوم الكابيتول بايدن يحذر روسيا من عواقب الهجوم على أوكرانيا الأردن تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون مقتل 49 شخصا فى حادث سير بالمكسيك طبيب يوضح العلاج الوحيد لمرض ياسمين عبد العزيز هانى شاكر عن انضمام مغنى «شيماء» للنقابة: لو صوته حلو هنشوف حاجة غير البطة أول تعليق من أحمد العوضى على حلقته وياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى عاصى الحلانى: هذا هو اسمى الحقيقى.. ولم أتوقع تحقيق هذا النجاح هانى شاكر يعلق على غناء حمو بيكا فى السعودية شوبير: الكاف يرفض طلب الأهلى بتقديم بطولة أمم إفريقيا (فيديو) موسيمانى: سعيد بوجودى فى قطاع الناشئين وأرغب فى تطوير كل شىء (فيديو) رئيس دكرنس يوضح حقيقة أزمة النادى مع المنتخب الأولمبى (فيديو) الزمالك يجهز بدائل لـ كارتيرون ويتنافس مع الأهلى على هذا اللاعب انتهت بالتصالح.. القصة الكاملة لسيدة التجمع العارية حبس المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام بمول فى الشيخ زايد جريمة بشعة.. طعن زوجته بالسكين وقفز من الطابق الخامس بالعياط

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