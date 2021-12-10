القوى العاملة ببورسعيد تنظم ندوة حول السلامة المهنية والعنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ندوة حول السلامة والصحة المهنية "سلامتك تهمنا"، فضلا عن مناهضة العنف ضد المرأة، بحضور 50 من مسؤولى السلامة فى 25 شركة وعدد من متدربات مركز التدريب المهنى.





وقال السيد السنجابى مدير المديرية وفقا لبيان وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، إنه تم عقد الندوة بناء على توجيهات الوزير محمد سعفان بالاهتمام والتأكيد على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف ترسيخ مفهوم السلامة لدى العمال وأصحاب المنشآت وفئات المجتمع، وضرورة تطبيق اشتراطات الأمان فى بيئة العمل للحفاظ على العامل المصرى وتوعيته بحقوقه وواجباته وتوعية النساء بحقوقهن ورفع الوعى المجتمعى بقضايا المرأة والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء.

وأكد حرص وزارة القوى العاملة على الاهتمام بالعاملين فى جميع القطاعات (حكومى - عام - خاص - استثمارى)، ومتابعة الالتزام بتدابير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يحقق حماية العاملين والمنشآت والمترددين عليها وحماية المجتمع ككل.

وأوضح أن الندوة ناقشت أهداف التنمية المستدامة مع شرح الهدف الخامس والثامن منها الخاص بالمساواة بين الجنسين والعمل اللائق، بجانب تناول الاتفاقية الدولية رقم 190 الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى العمل، فضلا عن بعض أنواع المخاطر فى بيئة العمل وطرق التحكم والسيطرة على تلك المخاطر.

وعلى صعيد آخر، نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا من خلال مكتب علاقات عمل فى حصول أحد العاملين بورشة خراطة بالمدينة الصناعية بالمحافظة على كافة مستحقاته والتى تبلغ 20 ألف جنيه من صاحب العمل، وذلك إثر تعرضه لإصابة برأسه أثناء العمل من خلال التسوية الودية دون الحاجة لإحالة النزاع للمحكمة العمالية.

وقدم حسام طلبة مدير المديرية الشكر والتقدير لكل العاملين بالمكتب على هذا العمل، وتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة والتى تم تقديمها لمديرى مكاتب العلاقات فى العديد من الاجتماعات التى تم عقدها لمتابعة العاملين بمصانع وشركات القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003.

وكان وزير القوى العاملة، قد وجه مديريات القوى العاملة فى 27 محافظة بتحقيق أقصى حماية اجتماعية للعمال فى أماكن العمل المختلفة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وضرورة العمل على فض المنازعات العمالية بكل الطرق الودية الممكنة لتحقيق أقصى درجات استقرار العمل.