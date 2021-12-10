الإثنين.. انطلاق مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - ويعد المؤتمر أحد أهم المؤتمرات الدولية التى تجمع الدول الأعضاء والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.
وسيقوم المؤتمر بمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهى الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التى تمثل أداة لمكافحة الفساد.
كما يناقش المؤتمر سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولى من أجل مواجهة أفضل لكافة أشكال الفساد، وسبل التعافى بنزاهة من جائحة كوفيد-19، والمضى قدما بعد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى عقدت فى يونيو الماضى.
ويتناول المؤتمر أيضا العديد من الموضوعات ذات الصلة منها منع الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة فى تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد فى إفريقيا، والشبكة العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتحديات والفرص التى توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للفساد.
وتجتمع الدول الأطراف فى الاتفاقية كل عامين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وتتوقع الأمم المتحدة حضور أكثر من ألف شخص، من بينهم العديد من المشاركين رفيعى المستوى، من الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدنى.
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