وزير النقل في جولة تفقدية لمتابعة إجراء عمرات وصيانة وإصلاح جرارات السكك...

الوزير : ضرورة العمل على مدار الساعة لزيادة الإنتاجية و الحافز لمن يعمل

2. عدم السماح لأي جرار بالخروج من الورشة إلا بعد التأكد التام من حالته الفنية

3. تطوير كافة الورش وتطوير بنيتها التحتية وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية ، من المصانع المنتجة للجرارات

أجرى الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية في ورش عمرات وصيانة الجرارات ( إيرماس) لمتابعة إجراء عمرات وصيانة وإصلاح جرارات السكك الحديدية وكان في استقباله المهندس / مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية و اللواء / محمد عبد اللطيف رئيس شركة ايرماس ، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير و استكمال مشروع السبتية ٢ وتفقد ورش السفح والدهان والعمليات الجديدة والمشروع الخاص بورش الرفع والتركيب والبواجي الجديدة كما تفقد الوزير عدد ٢ ورش موازيه الاولى خاصه بتنفيذ عملية Boring لأجسام مواتير الجر والمحركات بواسطة أحدث ماكينات الخراطه والتفريز CNC والتي تعد احدث ماكينات الخراطه في العالم حيث أفاد رئيس الورشه انه تمت الترسيه على احدى الشركات العالميه لتوريد هذه الماكينات وجاري توقيع العقد والثانية خاصة بمواتير الجر حيث أنه جاري الترسيه علي الشركات لإمدادها ب 27 معده حديثه لضبط اعمال الجودة الخاصه بالمواتير كما اطلع الوزير على مشروع رفع كفاءة الاوناش العلويه بجميع الورش والذي تم الانتهاء منه وتفقد مخازن المرتجعات التي تهدف الى اداره قطع الغيار بصوره دقيقه وعلميه

واطلع الوزير على موقف مشروع التعاون مع شركه PRLالامريكيه والذي يهدف الى عمل العمرات ل ٤١ جرار EMD و تطوير وتعديل ٥٠ موتور جرار هينشل وكذلك على خطه تدريب و تاهيل العنصر البشري على احدث النظم التدريبيه حيث اكد وزير النقل على ضروره استمرار هذه الدورات لرفع كفاءه العنصر البشري بالسكه الحديد في اطار إجراءات الخطه الشامله التي يتم تطبيقها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية والتي يأتي على رأسها تأهيل وتدريب العنصر البشري باعتباره أحد اهم عناصر نجاح المنظومة

والتقى الوزير العاملين والمهندسين بالورشة وأكد على ضرورة العمل على مدار الساعة لزيادة الإنتاجية وان الحافز لمن يعمل وعدم السماح لأي جرار بالخروج من الورشة الى بعد التأكد التام من حالته الفنية، لافتا إلى أن تطوير الورش يعتبر من أهم عوامل تطوير منظومة السكة الحديد، حيث يتم تطوير كافة الورش وتطوير بنيتها التحتية وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية ، من المصانع المنتجة للجرارات على أن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت اشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين مضيفا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب كما أن الوزارة تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر ، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 260 جرارا جديدا وصل منها حتى الان 110 جرار جديد بالإضافة إلى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة

جدير بالذكر أن ورش إيرماس متخصصة في عمرة وصيانة جميع انواع جرارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث تقوم بإجراء العمرات بأنواعها المختلفة لأسطول جرارات هيئة السكك الحديدية بمعدل 16 عمرة شهرياً بين خفيفة ومتوسطة وجسيمة 18 عمرة اسمية شهريا .