ننشر حصاد وزارة القوى العاملة في أسبوع

سعفان : صرف مليار و 790 مليون جنيه إعانات طوارئ .. توفير 6836 فرصة عمل للشباب .. تعيين 3319 شابا في 6 محافظات .. تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة الأردن.. بروتوكول تعاون بين القوى العاملة والزراعة لحماية ورعاية صغار الصيادين والمزارعين.. اختبارات للمتقدمين على وظيفتي ملحق عمالي بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 3 إلى 9 ديسمبر الجاري- منها تفقد وزير القوى العاملة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ ، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، اختبارات المتقدمين على وظيفتي ملحق عمالي أول وثان بمكاتب التمثيل العمالي ، وشهد سعفان ووزير الزراعة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال حماية ورعاية العاملين في القطاع الزراعي "صغار الصيادين والمزارعين" ، بصرف مليار و 790 مليون جنيه إعانات الطوارئ ، وتوفير 6836 فرصة عمل للشباب من الجنسين في 22 محافظة ، وتعيين 3319 شابا في 6 محافظات ، وتحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة الأردن .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ ، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، اختبارات المتقدمين على وظيفتي ملحق عمالي أول وثان، بمكاتب التمثيل العمالي بجدة ، والرياض، والأردن، وظيفة ملحق عمالي أول بمكاتب التمثيل العمالي بالكويت، والإمارات، وقطر، والعراق، ولبنان ، وإيطاليا، ووظيفة مساعد ملحق إداري بمكتب التمثيل العمالي بالكويت.

وخلال جولة التفقد أكد وزير القوي العاملة أن اختيار المستشارين والملحقين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج يتم بناءً على تقييم حقيقي لمهارات وقدرات المتقدمين من خلال الاختبارات المتخصصة التي تفرز أكفأ العناصر للقيام بالمهام المطلوبة وتحقيق إنجازات ملموسة ، تسهم في متابعة ورعاية العمالة المصرية بالخارج.

وأشاد سعفان بمركز تقييم القدرات التابع للجهاز، معربا عن فخره بامتلاك الحكومة المصرية منظومة تقييم مميكنة ومحوكمة ومدعمة بكل ضمانات النزاهة والشفافية.

وفي نفس السياق قال الدكتور صالح الشيخ: إن الجهاز أنشأ المركز بهدف التأكد من تطبيق العدالة والشفافية، وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي، فضلا عن ضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، مشددا على حرص الجهاز عند إنشاء المركز على أن يكون النظام مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري.

كما شهد وزير القوى العاملة ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد القصير، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال حماية ورعاية العاملين في القطاع الزراعي "صغار الصيادين والمزارعين".

في مستهل كلمته عقب التوقيع قال وزير القوي العاملة : إن هذا التوقيع يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي تهدف إلى توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية بكل فئاتها ، والتمكين الاقتصادى لجميع الفئات ، ودعم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 ، فضلا عن حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لصغار المزارعين والفلاحين والصيادين ، مشددا على أهمية استكمال قواعد البيانات الموجودة حتى يتسنى للجهات المسئولة توفير كافة السبل للرعاية والحماية اللازمة.

وأشار سعفان إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنمية مهارات العامل الزراعى المصرى وتمكينه إقتصاديا ، والمساهمة فى نقل العاملين بالقطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ، من خلال إنشاء قواعد بيانات عن عمال الزراعة ، وصغار المزارعين والصيادين بالتعاون مع الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ، والجمعيات التعاونية الزراعية وتعزيز التعاون فى مجال رعاية وحماية وتدريب وتشغيل العمالة الزراعية المصرية والمرأة الريفية ، وتوفير حياة كريمة لهم ، وزيادة وعيهم التأمينى.

وأضاف وزير القوي العاملة أن البروتوكول يشمل أيضا إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الزراعي ، وتعزيز برامج التدريب التعاوني ، والعمل على توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى القطاع الزراعى ، وتوفير العمل اللائق ، ومكافحة عمل الأطفال.

في نفس السياق أعرب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن بالغ تقديره لوزير القوى العاملة على مبادرته لتوقيع هذا البروتوكول الذي يسهم في تقديم برامج رعاية وحماية لفئة من أهم الفئات في المجتمع المصري، مشيرا إلى أهمية تحديد أسس ومعايير للبيانات التي يتم تسجيلها في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة طبقا لهذا البروتوكول ، فضلا عن وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ البرامج المقترحة.

وأعلن سعفان، أن الوزارة تمكنت من توفير 6836 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 8 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 90 شركة ومصنع قطاع خاص فى 22 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجاري .

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 19 محافظة هي : القاهرة ، والإسكندرية ، وبورسعيد ، والسويس ، والإسماعيلية ، والقليوبية ، ودمياط ، والبحيرة ، والشرقية ، والمنوفية ، والغربية ، والفيوم ، وقنا ، والأقصر ، والوادي الجديد ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، وأسيوط ، وسوهاج ، والمنيا ، والجيزة ، والدقهلية .

وكشف وزير القوى العاملة ، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و 790 مليون جنيه استفاد منها 418 ألفاً و740 عاملا يعملون 3890 منشأة، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2021.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وقال الوزير : إن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة ، ناقش الأوضاع المالية للصندوق ، وكذا تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة.

كما أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن التقارير الواردة من مديريات القوى العاملة علي مستوي المحافظات أظهرت، أنه تم التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في 131 ألفا و302 مصنعاً وشركة على مدى 20 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وعلى جانب آخر ، شاركت وزارة القوى العاملة في المهرجان الرياضي لذوي الهمم والذي نظمه الاتحاد العام لشباب العمال بمقر المؤسسة الاجتماعية العمالية بمحافظة القليوبية ، ويأتي ذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة ، جاء ذلك بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ممثلا عن محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وعبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال ، وعباس صابر رئيس فرع الاتحاد بالقليوبية ، ووفد من ممثلي شباب وزارة القوى العاملة وممثلي وزارة الشباب ، فضلاً عن بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

ووجه وزير القوى العاملة ، رسالة إلى ذوي الهمم والقدرات في يومهم العالمي: "إن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي ،تولي اهتماما بالغاً بهم وتوجه دائماً بتوفير الرعاية الكاملة لتلك الفئة الفاعلة بالمجتمع حتى يحيوا حياة كريمة،منوهاً إلى أن ذوي الهمم والعزيمة بقدراتهم وامكانياتهم يعتبرون شركاء في تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة".

كما أعلن وزير القوي العاملة ، أنه تنفيذا لمبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لذوي الهمم والعزيمة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، قامت مديرية القوي العاملة بالقاهرة ممثلة في مكتب عمل بدر بتوفير 78 فرصة عمل لذوي الهمم في 4 شركات.

وقال الوزير إن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، وقيام الوزارة تدشن مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة.

وأوضح مدحت الغمراوي وكيل الوزارة مدير المديرية أن فرص العمل التي وفرها مكتب القوي العاملة بمدينة بدر لهذه الفئة تمثل 39 فرصة عمل بشركة شنايدر اليكتريك، و25 عقد عمل لذوي الهمم بشركة ليوني لصناعة ضفائر السيارات "مصنع بدر"، و8 فرص بشركة ايجي كريت ، و 6 فرص بشركة الوطنية للمواسير.

وتابع سعفان، سير العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقال مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ، وفي إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة ، واستمراراً لعجلة التنمية وضماناً لتطوير منظومة التدريب لتعظيم مخرجاته لتوفير عمالة فنية مدربة تغطي احتياجات سوق العمل .

وشاركت مديرية القوى العاملة بأسوان في فعاليات اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان: "لا للعنف ضد المرأة " ، والذى نظمته مؤسسات المجتمع المدني بنادى التجديف تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وقال مدير مديرية القوى العاملة محمد عبد الوهاب :إن مشاركة المديرية في الاحتفال بهذا اليوم تأتى تحت توجيهات وزير القوى العاملة بتقديم كافة أشكال الدعم للمراة المصرية باعتبارها شريكة أساسية في النهوض بالمجتمع والاقتصاد القومي من خلال دعمها بالمكتسبات التي تستحقها المرأة المصرية ، وخاصة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، فضلا عن إعلانه عام 2017 عاماً للمرأة لتسليط الضوء على مقدراتها واستحقاقاتها الدستورية والقانونية والاجتماعية والسياسية .

وبدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر ، قبول طلبات 249 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة علي 48 مهنة برواتب مجزية ، بالفنادق والقري السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب .

وقال وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة جمعية الشبان المسيحيين بالإسكندرية بحضور عدد كبير من نواب مجلسى الشعب والشيوخ وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الراعية لذوي الإعاقة بالمحافظة.

في مستهل كلمته نقل ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية تحيات وزير القوي العاملة محمد سعفان بهذه المناسبة ، مشيرا إلى أن مصر كانت قد أصدرت القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم ، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

كما شاركت المديرية في فعاليات احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد2021، الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان: "مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية" بمكتبة الإسكندرية.

كما أناب وزير القوي العاملة ، مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بتسليم خريجي الدورات التدريبية من الجنسين شهادات اجتيازها، وذلك علي مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف ، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول.

وقال مدير المديرية : إن المتدربين اجتياز الدورات بتقدير جيد جدا وامتياز، وتم تدريبهم في مراكز التدريب التابعة للمديرية وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات المحافظة المختلفة، وذلك حسب المهن التي تم التدريب عليها.

ونظمت مديرية القوى العاملة بدمياط بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ندوة بجمعية المشروعات الصغيرة بفارسكور بحضور ٤٢ سيدة ، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ونشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها.

وقال وزير القوى العاملة ، في رسالة للندوة، إن مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التي قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

وأشار سعفان إلي أن المديريات على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في المشروعات القومية الكبرى ، من خلال الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومنها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يعمل بها أكثر من 560 ألف عامل غير منتظم، وبلغ عدد المسجلين بها حتى الآن 135 ألف عامل تقريبا، لافتا إلى أنه تم التأمين على 11 ألف عامل غير منتظم بقطاع المقاولات كبداية لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وفي نفس الإطار، قال حسام طلبة علي مدير مديرية القوي العاملة بقنا : إنه بناء على تعليمات الوزير بحصر العمالة غير المنتظمة قامت المديرية علي مدى 20 أسبوعا بحصر ٥٧٨٨ عاملا غير منتظم بمشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة ، وجاري استكمال الحصر والتسجيل.

كما قامت مديرية القوى العاملة بقنا بتشكيل فريق عمل برئاسة حسام طلبة مدير المديرية ، وعبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط ، لمتابعة تعقيم جميع الأماكن التي يتردد عليها الجمهور بمركز التدريب المهني من طالبي استخراج شهادات قياس مستوى المهارة بالمركز المتقدمين للدورات التدريبية المجانية ، وكذا تم تعقيم المباني الإدارية والورش الملحقة بالمركز.

ونظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة بشركتي البتراء للملابس الجاهزة ، وشركة جيد للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالمحافظة طبقا للإعلان العالمي لمناهضة العنف والاعلان العالمى لحقوق الإنسان ، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها وتمكينها إقتصادياً .

وقال وزير القوى العاملة ، في رسالة للندوة: إن مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التي قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيراً إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

وبدأت فعاليات الدورة التدريبية الثالثة للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، وتستمر لمدة ستة أسابيع.

وأوضح وزير القوى العاملة ، أنه سيتم التدريب علي ثلاثة أقسام رئيسية هي : الطهي والمطبخ، والتحضير والمشروبات ، وخدمة الغرف والمغسلة، مشيرا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري 20% ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر .

وقال سعفان : إنه تم اختيار 20 متدرباً منهم 12 ذكوراً و 8 إناثاً ممن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة للاشتراك في الدورة الجديدة بعد اجتياز المقابلات الشخصية من بين 40 متقدماً انطبقت عليهم شروط التدريب للالتحاق بتلك الدورة، لافتا إلي أنه تم الاختيار طبقا لمعايير الأفضلية في الكفاءة والمؤهل العلمي وحسن المظهر والرغبة في الالتحاق بسوق العمل فور انتهاء التدريب .

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 3319 شابا في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات شمال سيناء ، و كفر الشيخ ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والأقصر ، والوادي الجديد ، بلغت 4 ملايين و 74 ألفاً و 313 جنيها ، والتفتيش على 1659 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 2280 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 2280 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 59 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 55 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 104 آلاف و838 دولاراً ، أى ما يعادل مليون و 641 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريراً آخر من مكتب التمثيل العمالي ، يفيد قيام مؤسسة الضمان الإجتماعي بالأردن بإصدار آلية جديدة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي ، حيث قامت بإصدار تعليمات إلى شركة الصرافة المسئولة عن تحويل مستحقات الدفعة الواحدة لمن غادروا المملكة نهائياً ولم يقوموا بصرف حوالاتهم حتى تاريخه ، بضرورة استرجاع وإعادة تلك الحوالات غير المصروفة من قبل مستحقيها ، إلى جهة الاصدار "مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن" .

كما تلقى وزير القوى العاملة تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس

"كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى صدور قرارات مهمة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا برئاسة نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

ووجه سعفان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "ز.م"من محافظة الدقهلية، بشأن تضررها من توقف تحويل المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة بإيطاليا، والذي توقف صرفه اعتبارا من شهر أكتوبر ٢٠٢١ ،وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي: أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا ، أشار فيه إلى المكتب قام علي الفور بتقديم المساعدة اللازمة للمواطنة المذكورة، حيث تم التواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية(INPS)، وسيتي بنك المختص بتحويل المعاشات للمستحقين خارج إيطاليا، للوقوف على أسباب وقف المعاش والعمل على استئناف صرفه وتمكين المواطنة من الحصول على مستحقاته المتأخرة.

كما تلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالدوحة يفيد أن أخر موعد لتصحيح أوضاع الوافدين المخالفين للإقامة ، وسمات العمل ، والزيارات العائلية 31 ديسمبر الجاري، مع خصم 50 % من نسبة قيمة المخالفة.

وأخيراً ، تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام حكومة الإمارات باعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا اعتبارا من أول يناير ، والأحد 2 يناير 2022 إجازة رسمية.