انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان بإصابات ووفيات كورونا بمصر عن يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار إظهار بيان إصابات ووفيات كورونا بمصر، تم الإعلانكورو من وزارة الصحة والسكان عن إصابات ووفيات والمتعافون من فيروس كورونا في مصر عن يوم الخميس التاسع من ديسمبر 2021 م.

وجاء من خلال البيان اليوم عن خروج ما لا يقل عن 591 حالة متعافي من فيروس كورنا من المستشفيات، طبقا لما ينطبق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، وطبقا للحالات التي تعافت اليوم يصل إجمالي عدد الحالات التي تعافت من الفيروس منذ بداية الإصابة بالمرض 302259 حالة حتى اليوم.

وسجلت أعداد الإصابات المسجلة اليوم الخميس بلغ 803 حالة جديدة أقل من الأمس الأربعاء، تأكدت إصابتهم بالفيروس بعد جراء التحاليل والفحوصات المعملية التي ثبتت إيجابية العينة، وذلك ضمن إجراءات التقصي والفحوصات التي تقوم بإجراءها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وعلى الجانب الآخر بلعت أعداد الوفيات ليوم الخميس، عدد 42 حالة وفاة جديدة، هذا وطبقا لما للتوصيات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية خلال مدة 10 أيام من الإصابة بالفيروس يعد مؤشرا إيجابيا لتعافي المريض من الإصابة بفيروس كورونا.

وطبقا لإصابات اليوم الخميس، فإن العدد المسجل بإصابة كورونا منذ البداية وحتى الآن بلغ 366634 حالة، ومن ضمن عدد الحالات التي تم شفاؤها بلغ 304747 حالة خرجت من المستشفيات، وعدد حالات الوفاة بلغت 20919 حالة وفاة حتى الآن.

ويجب على المواطنين إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي من شأنها التقيل من انتشار الفيروس من إرتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي في الأماكن المغلقة، وعدم إقامة أو أي أمراض معدية آخرى، ويمكن التواصل عند وجود حالات عبر عدد من وسائل التواصل عبر الواتساب 01553105105، والخط الساخن للتواصل بـ 105 و 15335 لتلقي أي إستفسار من المواطنين.