الأرصاد: طقس الجمعة معتدل والقاهرة 23

هيئة الأرصاد الجوي، درجات الحرارة اليوم، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة اليوم، خاصة فى ظل الانخفاض الذى سبب تيار عاصف من الأتربة.

دوت الخليج

درجات الحرارة اليوم فى المحافظات

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم، مرتفعة نسبيًا عن الأيام الماضية، ولطيف على كافة أنحاء المحافظات التى تقع فى شمال البلاد.

طقس الجمعة

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على كافة الأنحاء وهو ما يستدعى توخي الحذر.

ونشير فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات:-

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة