/665264/تعرف-على-أهم-مباريات-اليوم-الجمعة-تفاصيل

تستكمل اليوم الجمعة مباريات عديدة في بطولات مختلفة، ويأتي على رأسها بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021، وأيضا الدوري الإنجليزي والإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفيما يلي مباريات اليوم الجمعة:

كأس العرب:

تونس تلعب أمام عمان، وتأتي هذه المباراة لحساب مباريات دور الثمانية، وتنطلق في تمام الخامسة مساء، وتلعب على استاد المدينة التعليمية، وتبث عبر بين سبورت 1

قطر تستضيف الإمارات، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتلعب على استاد البيت، وتبث عبر بين سبورت 1

الدوري الإنجليزي الممتاز:

برينتفورد يستضيف واتفورد، وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الـ 16 لحساب الدوري الإنجليزي، وتبث عبر بين سبورت 1 وتنطلق في تمام العاشرة مساء، وتلعب على ستاد غريفين بارك.

الدوري الإسباني:

ريال مايوركا يستضيف سيلتا فيجو، وتقام المباراة لحساب الجولة الـ 17 للدوري الإسباني، وتبث عبر بين سبورت 7 وتلعب على ملعب إيبيروستار

الدوري الإيطالي الدرجة الأولى:

جنوى يستضيف سامبدوريا، وتأتي المباراة لحساب الجولة الـ 17 وتبث عبر بين سبورت 4 وتلعب على ملعب لويجي فيراريس وتنطلق في تمام الحادية عشر إلا ربع مساء.

الدوري الألماني الدرجة الأولى:

كولن يلعب أمام أوجسيبورج، وتأتي المباراة لحساب الجولة الـ 15 وتنطلق في تمام العاشرة والنصف، وتقام على ملعب راين إينرجي ستاديون.

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى:

نانت يستضيف لانس، وتأتي المباراة لحساب الجولة الـ 18 وتبث عبر بين سبورت 1 وتنطلق في تمام الحادية عشر مساء، وتقام على ملعب لا البوجوار.

مرتضى منصور يشن هجوم على محمود الخطيب

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوماً، على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الفيديو المصور الذي نشره على صفحته الرسمية منذ قليل.

وجاء هجوم مرتضى منصور على الخطيب بسبب القضية المرفوعة من الخطيب ضده بسب أخته، قائلاً " محامي الخطيب لا يعرف شئ بالقانون وأنا لم أخطأ في حق أحد، وسيظهر الحق قريباً لكني لست مكتوف الأيدي ولن أصمت على تلك الأحداث".

أهم مباريات اليوم الجمعة

وأضاف: “أقول لمحمود الخطيب عندك 7 أو 8 أشخاص متواجدين في بعض القنوات يسبوننا، وسنكون مضطرين للرد، أنا بادرت بالتهنئة لكن أرفض قلة الأدب”.

وكان صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقال: " كان هناك أزمة في الحصول على المرتب بسبب توقيع الشيكات من لجنة حسين لبيب، وتم إخطار الجهة الإدارية على التعديل وتم الحصول على امواله".

وأضاف: " أجهز مفاجأة سارة وكبيرة لكارتيرون لن أفصح عنها في الوقت الحالي".