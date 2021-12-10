تعرف على مباريات كأس العرب اليوم الجمعة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأهلت 8 منتخبات لدور الثمانية، ويسعى الجميع للفوز باللقب العربي الغالي.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة عمان مساء اليوم، وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء، وتذاع عبر قنوات بين سبورت المفتوحة، وتلعب المباراة على ملعب المدينة التعليمية.

ونجح منتخب تونس أن يتأهل لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثانية وصعد معه الإمارات.

وعلى الجانب الآخر تلعب قطر مستضيفة البطولة المباراة الثانية في مباريات الدور ربع النهائي أمام الإمارات.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء، وتبث عبر قنوات بين سبورت المفتوحة، وتقام على ملعب استاد البيت.

يذكر أن الفائز ببطولة كأس العرب سوف يحصل على مبلغ 5 مليون دولار، ووصيف البطولة سيحصل على 3 مليون دولار.

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي يوم السبت بمباريات قوية وهامة، وتبدأ بمصر والأردن والختام بمباراة الجزائر والمغرب.

كأس العرب: غيابات بالجملة لمنتخب مصر أمام الأردن.. تعرف عليها

يستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن ببطولة كأس العرب، مساء السبت القادم، في دور الـ 8.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، في تمام الخامسة مساء السبت القادم.

وسوف يدخل منتخب مصر هذه المباراة بالعديد من الغيابات، ويأتي على رأسهم أكرم توفيق، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثاني أمام الجزائر.

كأس العرب 2021

ويغيب أيضا أيمن اشرف بداعي الإصابة وذلك بعدما لعب لمدة 10 دقائق فقط امام الجزائر.

بينما تعرض أحمد حجازي لإصابة عضلية منعتة من مواصلة المباراة أمام الجزائر، ومازال موقفة معقد قبل المباراة القادمة.

وتأتي أخر الغيابات في مباراة الأردن، سيكون محمد مجدي افشة صانع ألعاب منتخب مصر، وذلك بعدما تعرض لشد في العضلة الأمامية.

كأس العرب: تعرف على موعد مباراة مصر والأردن

صعد منتخب مصر لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، وذلك بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل فريق، في نهاية مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

وتلعب مصر أمام الأردن ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتقام مباراة مصر والأردن السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، بينما تلعب الجزائر أمام المغرب في نفس اليوم في تمام التاسعة مساء.

وتقام بماراة الجزائر والمغرب على ملعب ستاد الثمامة.