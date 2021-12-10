/665271/طرح-فيلم-الجريمة-لـ-أحمد-عز-بالسينمات-المصرية-في-هذا-الموعد

تستقبل دور العرض المصريه، رغم انخفاض إيرادتها خلال تلك الفتر، عمل سينمائى جديد، أتى بعنوان «الجريمة» ويخوض بطولته الفنان الكبير أحمد عز.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم الجريمة في السينما المصرية

ويعرض الفيلم في السينما بداية من يوم 29 من شهر ديسمبر الجاري، لينافس في موسم إجازة نصف العام.

وعكس برومو فيلم الجريمة حالة من الغموض والإثارة والإيقاع السريع، و ظهر أحمد عز وهو يرمى أحد الأبطال من على مركب، قائلًا: الدنيا عروسة وهنقضى عليها.

قصة فيلم «الجريمة»

وتدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

ويتعرض الفنان أحمد عز خلال أحداث فيلم «الجريمة» لحادث سير، ويؤثر عليه الحادث بفقدان ذاكرته، ويتنكر فى أكثر من شخصية، ويرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة.

أبطال فيلم الجريمة

والعمل بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

أحمد عز يتألق بفيلم العارف

وتألق الفنان أحمد عز من خلال فيلم «العارف» الذي يعرض بالسينمات الأن، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.