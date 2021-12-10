/665268/تعرف-على-منافسو-ليفربول-المحتملين-في-بطولة-دوري-أبطال-أوروبا-للدور-القادم

يتواجد ليفربول الإنجليزي في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وصعد من المجموعة الحديدية بطريقة ممتازة ومختلفة بتحقيق الفوز في جميع المباريات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان ليفربول يلعب في مجموعة تضم كلا من "أتلتيكو مدريد، ميلان، بورتو" وتوقع الجميع أن تكون هناك صعوبة في الصعود، ولكن الريدز فاجئ الجميع وفاز على الكل ذهاباً وإياباً.

وبات ليفربول المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم نظراً للمستويات الكبيرة التي يقدمها حتى الأن.

وينتظر الجميع الفريق الذي سوف يواجه ليفربول الإنجليزي في الدور المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر محمد صلاح، النجم المصري قائمة هدافي الفريق هذا الموسم سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي، ويقدم مستويات جيدة للغاية حتى الأن.

وفيما يلي الفرقالمرشحة لمواجهة ليفربول الإنجليزي في الدور القادم لبطولة دوري أبطال أوروبا:

باريس سان جيرمان الفرنسي

انتلا ميلان الإيطالي

بنفيكا البرتغالي

سبورتنج لشبونة البرتغالي

فياريال الإسباني

ريد بول سالزبورج النمساوي

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الأثنين القادم بجانب القرعة الخاصة بالدوري الأوروبي.

أسطورة ليفربول: محمد صلاح لا يصدق ومحطم الأرقام القياسية.. وتجديد العقد الأهم في مسيرته

أثني مايكل أوين، أسطورة ليفربول الإنجليزي، على اداء النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، وتحطيمة المستمر للأرقام القياسية.

وأكد مايكل أوين في صحفية "أن محمد صلاح مازال يحطم الأرقام القياسية وسعيد بهذا الأمر، وكل مباراة يلعبها يقوم بكتابة تاريخ جديد له".

محمد صلاح

وزاد "هدف محمد صلاح في ميلان كان صعباً ولكن طريقة الإنهاء تبدو سهلة أمام الجميع، ولكن محمد صلاح هو من جعل الهدف يظهر بهذا الشكل السلس".

وأكمل "محمد صلاح يجعل الأمور بسيطة للغاية في كل دقيقة وكل مرة يلعب فيها داخل أرض الملعب".

وواصل "من النادر حاليا ان يهدر محمد صلاح الفرص أمام المرى، فاصبح فتاك ويسجل الأهداف بشكل مستمر، ولديه ثقة كبيرة في الأداء داخل وخارج الملعب".

واختتم طمن المتوقع أن يكون أمر تجديد عقد محمد صلاح ليس بالسهل، لأنه سيكون أهم عقد له في مسيرتة الكروية، وسيستغرق الأمر وقتاً ولكن لا أريد أن يرحل عن ليفربول نهائيا".