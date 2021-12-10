مصر تحفر 20 بئرا و7 سدود لحصاد مياه الأمطار فى أوغندا (صور)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، بمناسبة زيارته لدولة أوغندا، أن وزارة الموارد المائية والرى حفرت (75) بئر جوفى فى أوغندا، وأنشأت (7) سدود لحصاد مياه الأمطار فى مقاطعات (كيبوجا - واكسيو – سيرونوكو - أدجومانى)، بالإضافة لأحد السدود بمقاطعة لياتوندى والذى تم افتتاحه منذ يومين.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن العديد من المواطنين الأوغنديين كانوا يعانون من الحصول على المياه النقية والتى كانت تبعد لمسافات كبيرة يتم قطعها سيراً على الأقدام عبر مناطق معزولة وغير آمنة، وكانت هذه المعاناة تزداد فى مواسم الجفاف، وقد استقبل الأهالى حفر هذه الآبار بسعادة بالغة لما توفره لهم من مصدر مستديم وقريب وآمن للمياه العذبة.

وأضاف أن الدعم المصرى للأشقاء الأوغنديين فى مجال المياه لم يقتصر على الدعم الحكومى ولكنه اتسع ليشمل العديد من المبادرات الفردية لحفر الآبار بدولة أوغندا، حيث تم إطلاق مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا الشقيقة" تحت إشراف بعثة الرى المصرى بأوغندا، والتى تم من خلالها حفر (20) بئر جوفى بالجهود الذاتية بمقاطعات أوغندية مختلفة (مثل مقاطعات كاليرو وكامولى وايجانجا وجنجا وكايونجا وغيرها)، الأمر الذى ساهم بقدر كبير فى رفع المعاناة عن المواطنين البسطاء الذين كانوا يتكبدون عناء ومشقة البحث عن المياه والحصول عليها من أماكن غير صالحة للشرب تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن محل إقامتهم.

وتابع: هذا ويتراوح عمق البئر الواحد من (20 - 30) مترا، و يخدم البئر الواحد قرية أو مجتمع محلى يصل عدد الأسر به إلى حوالى 100 أسرة تضم حوالى 800 فرد فى المنطقة الواحدة.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن هذه المبادرة بدأت بخطوة قام بها مهندسى بعثة الرى المصرى بأوغندا، من خلال التبرع بجزء من راتبهم لحفر بئر مياه نظيفة بعمق حوالى 30 مترا لمساعدة حوالى 150 أسرة من السكان المحليين بما يتجاوز 1000 فرد، وهو الأمر الذى شجع العديد من المواطنين المصريين ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر على المشاركة فى هذه المبادرة وحفر آبار إضافية بالعديد من المقاطعات الأوغندية.