وزيرا الهجرة والنقل يبحثان التيسيرات الخاصة بسفر العمالة المصرية فى الأردن

جدة - نرمين السيد - بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، تيسيرات خاصة بسفر العمالة المصرية فى الأردن، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية.





جاء ذلك على خلفية ما ورد إلى وزارة الهجرة من مناشدات نتيجة لتفعيل قرار الجمعية العمومية لشركة الجسر العربى للملاحة، بحصر نقل العمالة المصرية بكافة أنواعها بخط "نويبع – العقبة".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتلبية احتياجات ومناشدات المصريين بالخارج، وفى هذا الإطار استجابت وزارة الهجرة على وجه السرعة لمناشدات العمالة المصرية فى الأردن لإيجاد عدد من التيسيرات الخاصة بسفر العبور على خلفية تفعيل قرار الجمعية العمومية لشركة الجسر العربى للملاحة، بحصر نقل العمالة المصرية بكافة أنواعها.

وأكدت وزيرة الهجرة على الاحترام الكامل لقرارات المملكة الأردنية الشقيقة، معربة عن امتنانها للتعاون والتنسيق مع الجانب الأردنى ووزارة النقل المصرية للعمل على إيجاد تيسيرات أمام العمالة المصرية فى هذا الجانب بما يسمح لهم بالسفر والعبور من وإلى المملكة الأردنية، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الأردنى.

من جانبه، أكد وزير النقل أن اتفاقية إنشاء شركة الجسر العربى الموقعة بين مصر والأردن، نصت على أن يكون السفر بحرا بين الدولتين سواء من مصر إلى الأردن أو العكس عن طريق شركة الجسر العربى، حيث هناك وسائل أخرى من الممكن أن يقوم العمال بالسفر من خلالها فى رحلة العودة من الأردن إلى مصر وهو أمر اختيارى يرجع إلى الراكب، وتقوم شركة الجسر العربى بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية التى تمتد خطوط شبكتها إلى 10 آلاف كم فى مختلف ربوع الجمهورية، لإمكانية حجز تذاكر السفر للجسر العربى إلى الأردن من خلال محطات السكك الحديدية، حيث توجد تذكرة موحدة حاليا بين الجسر العربى والسوبرجيت وجارٍ تنفيذ الإجراءات الخاصة بتفعيلها بين الجسر العربى وسكك حديد مصر.

وأضاف أن شركة الجسر العربى للملاحة قد أعلنت بعد تحديد الجهات المختصة فى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، لاعتبار ميناء نويبع المصرى فقط، نقطه موحدة لنقل العمالة المصرية المتوجهة إلى الأردن اعتبارا من تاريخ 1/12/2021 وأنه قد تم اعتماد عدد كاف من المكاتب السياحة للحجز والمنتشرة فى كافة المحافظات المصرية، بالتعاون مع شركة سوبر جيت للنقل البرى وشركة شرق الدلتا.

كما يمكن للمسافرين الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى للشركة من هنا، وشركة الجسر العربى للملاحة هى نتاج الاتفاق بين مصر والأردن والعراق، حيث تم تأسيسها فى نوفمبر عام 1985، وتقوم بتسيير رحلات بين الدول الثلاث.