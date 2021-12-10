الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ113 ألف مواطن فوق 65 عاما فى شهرين

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ 65 عاما، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا فى هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 وحدة ومركز طبى موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ 21 محافظة، كمرحلة أولى، مؤكدا إحالة 8944 حالة إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، السكرى، أمراض القلب، الاعتلال الكلوى، أمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى.
وقال إن البرنامج يقدم أيضا خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر الدم العشوائى)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.
وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم النفسى، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعى بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلا عن تقديم المشورة الغذائية من حيث أوقات تناول الوجبات، والمحتوى الغذائى المتوازن اللازم للحالة الصحية.
وأكد "عبدالرازق" أنه يتم تسليم المرضى كارت متابعة صحية، للمتابعة الدورية للحالة الصحية بشكل أساسى 2 زيارة سنوية، لافتا إلى إحالة المرضى للمستشفيات فى حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، وأشار إلى التنسيق بين برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" ومبادرات "100 مليون صحة" لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان تستقبل استفسارات المواطنين عن "برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" عبر الخط الساخن (15335).
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