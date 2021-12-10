الأهلي يترقب موقف "فيفا" بشأن أزمة مونديال الأندية بعد قرار الكاف

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الموقف النهائي لأزمة تعارض موعد بطولتي أمم أفريقيا ومونديال الأندية.

وينتظر الأهلي موقف فيفا بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أمس ،الخميس، عن إقامة بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 6 يناير حتى 9 فبراير، وتسبب إعلان الكاف في تعقيد الازمة إذ كان الأهلي يرغب في تقديم بطولة أمم أفريقيا 4 أيام

وينتظر الأهلي حالياً الموقف النهائي من جانب الفيفا لحسم هذه الأزمة.

وعقدت اللجنة التي شكلها النادي الأهلي وضمت كلا من المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، وحنان الزيني مدير اللوائح والترخيص، اجتماعًا عبر خاصية «زوم» منذ أيام مع مسئولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري، لبحث أزمة التعارض في المواعيد بين بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير، وبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 3- 12 فبراير المقبل.

وشهد اجتماع النادي الأهلي مع الاتحاد المصري والدولي والأفريقي لكرة القدم العديد من الحلول والاقتراحات من أجل حل الأزمة الحالية الخاصة بتضارب موعد بطولة أمم أفريقيا ومونديال الأندية وفي مقدمة هذه الحلول تقديم بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون أربعة أيام على سبيل المثال لتبدأ يوم 5 يناير حتى تنتهي يوم 2 فبراير وهو ما يسمح للأهلي بالإستعانة بجميع لاعبيه المشاركين في أمم أفريقيا للتواجد في مونديال الأندية .

كما تم طرح حل آخر وهو تأخير انطلاق مونديال الأندية عدة أيام بحيث يخوض الأهلي أولى مبارياته أمام مونتييري المكسيكي في البطولة عقب إنتهاء أمم أفريقيا.

وبعدما أعلن الكاف موعد أمم أفريقيا تأزمت الأمور بالنسبة للأهلي الذي يطمح إلى الإستعانة بجميع لاعبيه الدوليين في مونديال الأندية لذا يترقب مسئولو القلعة الحمراء الوصول لحل سريع من جانب الفيفا.