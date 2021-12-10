/665274/أسعار-الخضروات-والفاكهة-ارتفاع-نسبي-والبطاطس-بـ-5-جنيهات

أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار السلع الغذائية فى الأسواق التى شهدت صباح اليوم إقبال نسبي.

ورصد دوت الخليج خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إقبال نسبي على السلع الغذائية والخضروات فى الأسواق بالرغم من ارتفاع بعض السلع.

ومقارنة بأسعار أمس، شهدت الأسواق ارتفاع أسعار كيلو الطماطم، والكوسة بين 20 و50 قرشا، اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور. ونشير فى السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق وإليكم التفاصيل:-

وتراوح سعر الفلفل الرومي بين 3 إلى 5 جنيهات. واستقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

وتراوحت أسعار البطاطس بين 2 إلى 5 جنيهات. واستقرت أسعار البصل لتتراوح بين 2 إلى 3.25 جنيه. وتراجعت أسعار الكوسة لتتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه. وتراوحت أسعار الفاصولياء بين 4 إلى 7 جنيهات. واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة على النحو التالي:

سعر التين البرشومي تراوح بين 5 إلى 13 جنيها.

الجوافة تراوحت بين 4 إلى 7 جنيهات. واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات. وتراوحت أسعار الفراولة بين 10 إلى 15 جنيها.

استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه. وتراوح سعر اليوسفي بين 2.5 إلى 5 جنيهات. واستقر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.