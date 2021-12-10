/665269/تعرف-على-الفرق-المتأهلة-لدور-الـ-16-لبطولة-دوري-أبطال-أوروبا

أسدل الستار على الفرق المتأهلة لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد نهاية دور المجموعات بشكل رسمي أمس الخميس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت آخر مباريات دور المجموعات جمعت بين فياريال الإسباني وأتلانتا الإيطالي، وانتهت بفوز بطل إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخرج برشلونة الإسباني من البطولة وتحول للدوري الأوروبي بعدما خسر فرصة التأهل المباشر لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.

وفيما يلي قائمة الفرق المتأهلة لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان

المجموعة الثانية: ليفربول، أتلتيكو مدريد

المجموعة الثالثة: أياكس أمستردام، سبورتنج لشبونة

المجموعة الرابعة: ريال مدريد، انتر ميلان

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ، بنفيكا

المجموعة السادسة: مانشستر يونايتد، فياريال

المجموعة السابعة: ليل، ريد بول سالزبورج

المجموعة الثامنة: يوفنتوس، تشيلسي

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا مساء الأثنين القادم، وبينما تنطلق مباريات دور الـ 16 في شهر فبراير المقبل من عام 2022.

تعرف على نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس

أقيمت 8 مباريات بالأمس في دوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهدت معظم اللقائات الندية والإثارة بين الفرق، وشهدت تلك اللقائات فوز مهم لليفربول ليؤكد هيمنته وقوته على فرق مجموعته.

كما شهد تألق كبير للفرعون المصري محمد صلاح، وتسجيله هدف مميز أمام ميلان ليستكمل الأداء المميز الذي يقدمه مؤخراً في جميع البطولات.

ونستعرض معكم نتئاج مباريات دوري أبطال أوروبا:

نتيجة مباراة ليفربول وميلان

وتألق النجم المصري محمد صلاح خلال اللقاء وأستطاع أن يسجل هدف مميز في الدقيقة 36، بينما أحرز أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 55، وسجل فيكايو توموري هدف ميلان الوحيد بالدقيقة 29.

https://twitter.com/cafcl_4/status/1468319141023133712?s=20

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 18 متأهلاً كمركز أول من المجموعة، بينما أحتل ميلان المركز الرابع برصيد 4 نقاط مودعاً البطولة بهم.

https://twitter.com/RedaAbdu8/status/1468340393733414918?s=20

تشكيل ليفربول لمباراة ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ويليامز، فيليبس، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس

خط الوسط: مورتن، أليكس شامبرلين، مينامينو

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريجي

محمد صلاح ينقذ ليفربول من فخ وولفرهامبتون ويمنحهم صدارة الدوري الإنجليزي

أنقذ محمد صلاح فريقة ليفربول من فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في تحقيق فوزاً هاماً.

وتمكن الريدز أن يحقق الفوز بهدف نظيف على حساب وولفرهامبتون، وذلك عن طريق ديفوك أوريجي، والذي سجل هدف الفوز مع مطلع الدقيقة 95.

وكانت بداية الهدف عن طريق محمد صلاح الذي استلم الكرة وتوغل داخل منطقة جزاء وولفرهامبتون، وقام بصناعة الكرة لديفوك أوريجي أمام المرمى ليسجل هدفاً غالياً، جلب للفريق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد هذه المباراة ظل محمد صلاح في صدارة الهدافين للدوري الإنجليزي، بجانب تواجده كأكثر لاعب قام بصناعة الأهداف، لواصل النجم المصري تألقه في مساعدة فريقة من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مستغلاً سقوط تشيلسي أمام وست هام ظهر اليوم في ديربي لندن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.