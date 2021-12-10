لقاءات واجتماعات وقوافل بيطرية.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأشار الملخص الأسبوعى إلى لقاء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ورئيس البعثة، والدكتورة حنان بلخى مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات، والوفد المرافق لهما لمناقشة سبل دعم جهود الدولة المصرية فى خططها لمقاومة مضادات الميكروبات، فضلا عن بروتوكول التعاون الذى شهده وزيرا الزراعة والقوى العاملة فى مجال حماية ورعاية العاملين فى القطاع الزراعى "صغار الصيادين والمزارعين".

كما أعلن وزير الزراعة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الإطلاق التجريبى لخدمات التحول الرقمى وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الإلكترونية، كما افتتح وزيرا الزراعة والتنمية المحلية، ومحافظ الغربية، المجزر النصف آلى بشبشير الحصة بطنطا بتكلفة 53 مليون جنيه، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة، والمكتب الإعلامى للوزارة، إنفوجرافا يلخص أهم ما تم خلال زيارة وزير الزراعة إلى المجر خلال الفترة من 1-3 ديسمبر الجارى، كما أعلن مركز البحوث الزراعية تنفيذ 170 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوى الحالى فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

وبحث الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المنسق الوطنى لمشروع الابتكار الزراعى بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وميريام فرنادو مديرة المشروع، مع الدكتور عبدالله سيد عميد كلية الزراعة بجامعة بنى سويف، والدكتور ممتاز محمد عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بنى سويف، سبل التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات على رأسها دعم ريادة الأعمال، والأبحاث العلمية الزراعية.

كما أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، عن أن إجمالى مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى فى البطاطس، على مستوى محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن 644 ألف فدان.

ونظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، برنامجا تدريبيا لشباب الباحثين، بعنوان "الإجراءات المتبعة لضمان خلو تقاوى البطاطس من الأمراض الفيروسية"، كما نظم برنامجا تدريبيا بالتنسيق مع قطاع الإنتاج بالوزارة تحت عنوان "أهم الأمراض التى تصيب محصولى القمح والشعير والطرق المثلى للمكافحة"، وذلك بقاعة قطاع الإنتاج، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجارى.

كما نظم المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ورشة عمل بعنوان "تعزيز متطلبات سلامة الغذاء فى سلاسل القيمة الزراعية" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وأعلن المعمل عن أن إجمالى عدد الشهادات التى أصدرها بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء هذا الأسبوع، بلغت 6 آلاف عينة.

ولفت الحصاد الأسبوعى للوزارة إلى أن مديريات الطب البيطرى، شنت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة فى 10 محافظات وهى (الشرقية، الغربية، القاهرة، دمياط، المنوفية، جنوب سيناء، قنا، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 266 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات فى المحافظات خلال شهر نوفمبر وتم رصد 117 مركزا مخالفا، كما تم الإعلان عن تحصين 4.9 مليون رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، وذلك خلال الحملة التى أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بداية من 16 نوفمبر الماضى.

وشملت أنشطة الوزارة هذا الأسبوع أيضا تنظيم برنامج تدريبيى بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بعنوان "تكنولوجيا السكر وبدائله" لقسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل، فضلا عن تنفيذ مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء، عددا من الفعاليات فى مدينة الطور من خلال برنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف، والتى تساهم فى تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

يشار إلى أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم "الزراعة فى أسبوع" لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو الثلاثاء من كل أسبوع باسم الزراعة فى كل مصر حول أنشطة وجهود القطاع الزراعى بالمحافظات المختلفة.