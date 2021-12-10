إغلاق المراكز التكنولوجية بالقاهرة الجديدة يومين.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إيقاف تعامل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بمقار التجمعات الثلاثة بالجهاز "الأول - الثالث - الخامس"، وكذا مجمع خدمات المصريين بالخارج بالمقر الرئيسى بمدينة القاهرة الجديدة.





واوضح غنيم، أن الإغلاق بصورة مؤقتة يومى الأحد والإثنين 12 و13 ديسمبر الجارى، نظرا لما تقرر من نقل جميع إدارات الجهاز إلى المقر الإدارى الجديد بالتسعين الشمالى خلف محطة المياه. وقال المهندس أمين غنيم إنه سيتم استئناف العمل يوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر الجارى بعد انتهاء إجراءات النقل، للتعامل مع العملاء بشكل منتظم.

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