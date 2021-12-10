عاجل.. السيدة انتصار السيسى: دولتنا استطاعت ترسيخ حقوق الإنسان بحياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن اعتزازها باليوم العالمى لحقوق الإنسان، مؤكدة أن ذلك اليوم يأتى ليؤكد على حقوق الإنسان فى إعادة بناء المجتمعات.





وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، قائلة: "يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لحقوق الإنسان، الذى يأتى ليؤكد أهمية حقوق كل إنسان فى إعادة بناء المجتمعات، وقد استطاعت دولتنا خلال الفترة الأخيرة فى ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة لكل المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف المجالات، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما".

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