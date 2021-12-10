الحكومة تصدر بيانا بشأن مستفيدى تكافل وكرامة والتحويل لـ «ميزة»

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض شروط جديدة على مستفيدى "تكافل وكرامة" حال التحويل من بطاقات الصرف التقليدية إلى بطاقات الصرف "ميزة".

وشددت على أن الشروط التى تم الإعلان عنها مسبقاً كما هى ولم يطرأ عليها أى تغيير، مُشيرةً إلى أن خطوات تغيير بطاقة صرف "تكافل وكرامة" إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها المستفيد، ثم الحصول على بطاقة ميزة، وكذلك الحصول خط محمول "we" المجانى المخصص للمستفيد من أى منفذ توزيع وتفعيله، والحصول على الرقم السرى وتفعيله من الإدارة الاجتماعية.

وتابعت: على أن يستمر سريان بطاقة "تكافل وكرامة" كما هى، لحين تفعيل بطاقة "ميزة" وتنشيطها للصرف، وذلك فى محافظات المرحلة الثانية فقط، وهى (دمياط، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، القليوبية، بنى سويف، الفيوم)، أما باقى محافظات المراحل القادمة جارٍ الإعلان عن خطة توزيع بطاقات ميزة بها، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أى مشكلات، بتقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالى: من هنا ، أو الاتصال بالخط الساخن "19680".

وفى سياق متصل، فإن شروط الاستهداف لبرنامج "تكافل وكرامة" تتمثل فى أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثى الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثمانية عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء فى التعليم فوق المتوسط أو الجامعى، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل، وبالنسبة لبرنامج "كرامة" أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة": (من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق - ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة - الأيتام مع عدم وجود أيً من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة).