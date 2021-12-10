الكشف الطبى على 1417 مواطنا بقرية كفر المنازلة بدمياط ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن مديرية الصحة بالمحافظة، نظمت قافلة طبية مجانية لتوقيع الكشف على 1417 حالة بقرية كفر المنازلة بدمياط وذلك فى إطار "حياة كريمة" وتوصيل الخدمات الطبية للمناطق النائية.





وأكدت عوض فى تصريح اليوم الجمعة، استمرار انطلاق القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن تلك القوافل تتضمن وحدات متنقلة بكل التخصصات الطبية وصيدلية ووحدتين للأشعة والسونار ومعمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بالمحافظة أنه تم عقد قافلة طبية بقرية كفر المنازلة بمركز كفر سعد، والتى استمرت على مدار يومين وتم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1417 مواطنا، تم تحويل 18 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ10 حالات، إلى جانب إجراء 554 تحليلا معمليا وفحص 12 حالة بالسونار وإجراء 38 أشعة تشخيصية، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان، فضلا عن تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.