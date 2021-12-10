نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - ينقل التليفزيون المصرى على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة، حضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال.





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