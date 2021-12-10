نصائح مهمة من الصحة بشأن بأعراض البرد واشتباه كورونا

وطالبت وزارة الصحة جميع المواطنين بالحرص على تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكونها حائط الصدد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشى الفيروس، ولأهميتها فى تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول للمستشفيات وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعى، مؤكدة توافر كل أنواع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
ونصحت وزارة الصحة بالتعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها أعراض اشتباه كورونا، بحيث يقوم المريض بعزل نفسه عن باقى أفراد أسرته، وعدم تبادل الأدوات الشخصية واستخدام ملعقة وكوب وطبق خاص وغسلهم جيدا بالماء والصابون بعد الاستخدام، وكذلك أدوات العناية الشخصية، ويفضل استخدام حمام خاص، وحال صعوبة ذلك يجب تطهير دورة المياه جيدا بالماء والصابون والكلور، بعد استخدامها من قبل المصاب.
وأوضحت وزارة الصحة أن الخط الساخن 105 يجيب على جميع الاستفسارات حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وكيفية تقوية القدرة المناعية للجسم، والإجراءات التى يجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الإصابة، وإرشادات العزل فى المنزل، والأعراض التى توجب على المريض التوجه للمستشفى.
وشددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة التوجه للمستشفى حال الشعور بأى مشاكل تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجى المناسب لكل حالة مرضية، مؤكدة توافر أقسام عزل لمرضى فيروس كورونا فى جميع المستشفيات، لافتة إلى وجود 23 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى 21 مستشفى جامعى مخصص بالكامل للعزل، بالاضافة إلى أقسام العزل الموجودة فى جميع المستشفيات الحكومية، على الرغم من الانخفاض الملحوظ فى حالات الإصابة بفيروس كورونا والتى تحتاج إلى دخول المستشفيات، مؤكدة على توافر جميع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، والذى يتم تحديثه بشكل مستمر لتحقيق أعلى معدلات الشفاء.
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