انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف علي أسعار الذهب اليوم وأسعار المصنعية الجمعة 10-12-2021 في محلات الصاغة في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعرف الآن علي آخر أخبار أسعار الذهب اليوم 10-12-2021 في مصر حيث شهد اليوم استقرارا في أسعار الذهب في محلات الصاغة تأثرا باستقرار أسعار الذهب عالميا ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلي 784 جنية مصري ويبحث الكثير من المتابعين عن أحدث أسعار الذهب في محلات الصاغة في مصر لمعرفة أسعار الذهب قبل الذهاب إلي محلات الصاغة لشراء الذهب وتساعد أسعار الذهب في رواج سوق الذهب في مصر خلال هذه الأيام من العام وتتزين محلات الصاغة بأجمل القطع الذهبية التي تناسب جميع الفئات وبمختلف الأوزان لتناسب ميزانية الجميع .

أسعار الذهب اليوم 10-12-2021 في مصر في محلات الصاغة

نقدم لكم متابعينا الأعزاء تقرير مفصل حول أسعار الذهب اليوم 10-12-2021 في مصر في محلات الصاغة لجميع العيارات في السوق المصري من عيار 24 وحتي عيار 12 وجميع المعلومات حول أسعار أونصة الذهب وسعر كيلو الذهب وسعر الجنية الذهب اليوم في محلات الصاغة تعرف علي أحدث أسعار الذهب اليوم عبر موقعنا مصر فايف بشكل مستمر ومتجدد يوميا.

عيار الذهب السعر بالجنية المصري ذهب عيار 24 890 إلى 893 ذهب عيار 22 816 إلى 818 ذهب عيار 21 779 إلى 781 ذهب عيار 18 668 إلى 669 ذهب عيار 14 519 إلى 521 ذهب عيار 12 445 إلى 446 سعر الأونصة 27,688 إلى 27,759 سعر الجنية الذهب 6,232 إلى 6,248 سعر كيلو الذهب 890,286 إلى 892,571

أسعار مصنعية الذهب في محلات الصاغة في مصر

تعتبر أسعار مصنعية الذهب في محلات الصاغة في مصر من أكثر ما يحير المصريين لذلك سوف نشرح لكم متابعينا عن ألية تحديد سعر المصنعية للمشغولات الذهبية أولا يجب أن تعلم عزيزي المتابع أن أسعار المصنعية ليست ثابتة لكنها تتغير حسب صعوبة الموديل للقطعة الذهبية حيث توجد بعض المشغولات التي لا يستغرق صنعها سوي ساعات والبعض الآخر تحتاج إلي أيام وهكذا وبعض الموديلات يكون هالك الذهب فيها كبير مما يزيد من قيمة المصنعية وتتراوح سعر المصنعية في مصر للموديلات السهلة والمتوسطة من الذهب العادي حوالي من 30 إلي 60 جنية أما الذهب اللاذوردي فتتراوح المصنعية من 50 إلي 100 جنية وتصل في بعض المشغولات الخاصة والماركات إلي 200 جنية وأكثر.

اقرأ أيضا