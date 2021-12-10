بعد وقفه من النقابة..مطرب المهرجانات مسلم: «اتعاملت بطريقة مش كويسة..وهاني شاكر عملي بلوك»

/665276/بعد-وقفه-من-النقابةمطرب-المهرجانات-مسلم-اتعاملت-بطريقة-مش-كويسةوهاني-شاكر-عملي-بلوك

علق مسلم، مطرب المهرجانات الشعبية، لأول مرة على قرار منعه من الغناء هو ومجموعة من أصدقائه الأخرين، مشيرا إلى أن نقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، منع كل وسائل الإتصال بهم، لدرجة أنه حظره من تطبيق واتساب.

دوت الخليج يرصد تعليق مسلم على قرار وقفه

وقال مسلم خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي: “خبر وقفي منذ 5 سنوات زعلني جدًا، وكان نفسي حد يكلمني يقولي خلص ورقك، بس أنا اتعاملت بطريقة مش كويسة من النقابة، وكان يوجد طرق أفضل من ذلك لإخباري باستكمال أوراقي”.

وأضاف: “نقابة المهن الموسيقية تضع أسماء وتحذف أسماء دون دليل أو مبرر، موضحًا أنه تم وقفه منذ 5 سنوات لأن أوراق انتسابه إلى النقابة ليست مكتملة.”.

مسلم يعرب عن استيائه من هاني شاكر: منع التواصل بينا

وأوضح مسلم أنه حاول التواصل مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، لكنه فوجئ بأنه حظره على الواتس آب، قائلًا: “عايز أتواصل مع أستاذ هاني مفيش أي رد.. الواتساب معمولي بلوك لوحده معرفش ليه.. أخش من أرقام تانية ألاقي الصورة بتظهر، وأخش من عندي ألاقي بلوك، فمرضيتش أحرج نفس”.

وكانت شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية، مناوشات ومشادات كلامية حادة بين الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ورجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس وعدد كبير من الفنانين وكبار النقاد والنجوم، بسبب قرار النقابة بشأن منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء.

قرار من النقابة يشعل أزمة قوية في وجه هاني شاكر

بداية نشوب أزمة نجيب ساويرس مع هاني شاكر، قرار الأخير بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

وبعد ساعات من صدور القرار، أبدى عدد من المشاهير والنقاد انزعاجهم وعمهم لمطربي المهرجانات الذي تم وقفهم، كان من بين هؤلاء، المهندس نجيب ساويرس الذي أوضح أنه قرار معيب ولا يحق لهاني شاكر إتخاذة فالمانع وحده ربنا سبحانه وتعالى.