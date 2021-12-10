غدا..عرض حكاية «أوضة وصالة» من مسلسل «نصيبي وقسمتك»..إليكم المواعيد والقنوات الناقلة

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تستعد قناة ON لعرض أولى حلقات حكاية «أوضة وصالة» من مسلسل «نصيبي وقسمتك» بدايًة من يوم السبت الموافق 11 من شهر ديسمبر الجاري.

تحيا مصريرصد تفاصيل حكاية أوضة وصالة من مسلسل نصيبي وقسمتك

وتعد حكاية «أوضة وصالة» من بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وشاهيستا سعد ومحمد عزمي وفريد النقراشي وأحمد خالد، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، وهي الحكاية الثالثة من مسلسل نصيبي وقسمتك.

ويجسد أحمد عبد العزيز دور رجل أمن يعيش حياة بسيطة مع أولاده بعد وفاة زوجته، ويمر بمواقف صعبة.

مواعيد عرض أوضة وصالة والقنوات الناقلة

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء عبر قناة «ON» الساعة 8 مساءً، على أن يعاد في الساعة 2 صباحا و1 ظهرًا، كما يعرض على قناة «ON دراما» في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد 5 صباحًا، 10 صباحا و 4 عصرًا.

فيما يذاع عبر قناة «MBC1» من الأحد إلى الخميس 4 عصرًا، 3 صباحًا، 8 صباحًا.

الحكاية الأولى من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»

وعُرضت مؤخرًا الحدوتة الأولى من المسلسل والتى تحمل اسم «النظارة البيضاء»، بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي .

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.

مسلسل نصيبي وقسمتك

وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية، عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما المصرية والعربية، منهم «شيري عادل، وهاني سلامة، وبسمة ومي سليم وهيدي كرم وكريم قاسم وهنا شيحا وأحمد فلوكس وأحمد جمال سعيد وأحمد صلاح حسني وأحمد مجدى وإيهاب فهمي».

على الصعيد الآخر، ودع الفنان شريف سلامة بكلمات مؤثرة، الراحل أحمد خليل، الذي وافته المنية، متأثرًا بفيروس كورونا