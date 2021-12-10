الرئيس السيسى يهنئ العراق بمرور 100 عام على تأسيس الدولة الحديثة

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، منشورًا يهنئ فيه العراق، جاء نصه:

يحتفل الأشقاء فى العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهى الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.

وتابع الرئيس السيسى: مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام 1921 الذى دشن قيام الدولة العراقية، امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها فى أعماق التاريخ، مائة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية فى مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع.

وقال الرئيس: بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن الشعب المصرى، نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لشعبه الأبى العظيم السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائماً ذخراً للأمة العربية.