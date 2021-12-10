وفود من ضباط وضابطات الشرطة تزور دور رعاية المسنات

جدة - نرمين السيد - أوفدت وزارة الداخلية مجموعات من الضباط والضابطات فى زيارة، لعدد من دور رعاية المسنات بنطاق مديريات أمن الغربية والقليوبية والمنيا، لتقديم الدعم النفسى والمجتمعى للمقيمات بها، وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهى معهن لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهن.





وأعربت نزيلات تلك الدور عن سعادتهن بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية. يأتى ذلك بمناسبة حملة الـ (16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة)، كما يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.

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