مسؤول فرنسى: مصر تعد نموذجا للتعاون يحتذى به فى كل القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وقال يوكا فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارته الحالية للقاهرة، إن الشراكة مع مصر والتى نحتفى هذا العام بمرور 15 سنة على انطلاقها فى عام 2006 تتطور بشكل مستمر بل وتتنوع بشكل أكبر وبطريقة استثنائية.

وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية استطاعت على مدى ثمانين عاما منذ تأسيسها تأكيد وجودها كفاعل لا غنى عنه فى مجال التنمية، مؤكدا أن مصر تعد نموذجا للتعاون يحتذى به فى كل القارة الإفريقية.

وأشار مسؤول الفرنسية للتنمية على التزام الوكالة بدعم تنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة فى مصر ، وأوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية دعمت مشروعات هامة فى مصر فى مجال البنية التحتية وخاصة فى قطاعات النقل والطاقة.

ولفت إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت تكثيفا للتعاون بين الجانبين حيث قامت الوكالة بتمويل مشروعات عديدة شملت مجالات جديدة لاسيما قطاع التعليم العالى والضمان الاجتماعى وهو ما يتماشى مع الأولويات التى حددتها الحكومة المصرية، حيث تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2006 مصر فى تنفيذ برامجها ذات الأولوية فى مجال التنمية والاستثمارات القطاعية ودعم القطاع الخاص والتوظيف وتعزيز التلاحم الاجتماعى من خلال برامج تقدر بما يزيد عن 2.7 مليار يورو.

وتابع: وتهدف من بينها إلى توفير وسائل نقل عالية الأداء والجودة والأمان لصالح 4 ملايين راكب يوميا فى القاهرة والإسكندرية، ولاسيما السيدات، توصيل شبكة صرف صحى يستفيد منها 4 ملايين نسمة وشبكة مياه شرب نظيفة يستفيد منها 2.7 مليون نسمة وتوصيل الغاز الطبيعى لـ2.4 مليون منزل، لاسيما فى المناطق العشوائية، إدارة أكثر إنصافا للموارد المائية لصالح 250000 مزارع (يستفيد منها 105 ملايين نسمة)، مرافقة مصر فى تنفيذ الـتأمين الطبى الشامل لصالح كل المواطنين المصريين، بخلاف بروتوكول للحد من انبعاث ثانى أكسيد الكربون بما يوازى انبعاثات مليون سيارة سنويا.

وحول عدد المشروعات التى تعتزم الوكالة القيام بها خلال العام المقبل فى مصر، قال المسؤول الفرنسى إنه خلال العام الجارى قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بتنفيذ حوالى سبعة مشاريع بقيمة تعادل حوالى 300 مليون يورو، موضحا أنه خلال العام المقبل 2022 سنقوم بعدد من المشروعات الاخرى.

وأشاد مسؤول إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية بالمشروعات العملاقة التى تنفذها مصر حاليا خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أننا مهتمون للغاية بان نرى كيف تعمل الحكومة المصرية على التطوير من خلال إقامة العاصمة الإدارية لتقليل الضغط على مستوى العاصمة القاهرة.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة فى مصر تراعى النمو الديموغرافى وفى نفس الوقت تهدف إلى التطوير بالطريقة المثلى، وحول الدور الذى تقوم به مصر فى إفريقيا، أكد يوكا أن مصر دولة كبيرة تقوم بدور نشط بالإضافة إلى دبلوماسيتها الديناميكية على مستوى القارة وهو ما ظهر جليا من خلال التزامها فى المفاوضات حول المناخ خلال مؤتمرات المناخ، فمصر تتحدث باسم إفريقيا فى هذا الصدد خلال المفاوضات الدولية حول التغيرات المناخية.

ووجه مسؤول الوكالة الفرنسية التهنئة للحكومة المصرية على استضافة قمة المناخ المقبلة COP 27، مؤكدا على الدور الهام للقمة العالمية من أجل مكافحة التغيرات المناخية.

وشدد على أن مكافحة التغيرات المناخية والتكيف مع أثارها تعد أولوية بالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية منذ فترة طويلة، حيث التزمت منذ عام 2017، بموائمة جميع أنشطتها مع اتفاقيات باريس للمناخ، مذكرا بأن الوكالة الفرنسية خصصت منذ عام 2015، مبلغ 30 مليار يورو لتمويل مشروعات متعلقة بالمناخ، منها 7 مليارات يورو خصصت للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأعرب رئيس قطاع إفريقيا عن سعادته للمشاركة فى الاحتفال بمرور80 عاما على تأسيس من خلال الحدث الذى نظمته السفارة الفرنسية بالقاهرة أمس الأول الأربعاء بهذه المناسبة.

وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة مالية عامة ومتضامنة، الفاعل الرئيسى فى تنفيذ السياسة الفرنسية فى مجال التنمية، ونلتزم بدعم مشروعات من شأنها تحقيق تحسن ملموس فى الواقع اليومى للشعوب، سواء فى الأراضى الفرنسية الواقعة ما وراء البحار أو فى البلدان النامية والناشئة، اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات التحرك الخارجى لفرنسا.