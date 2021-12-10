جدة - نرمين السيد - وخصصت المبادرة، 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق، بأطوال 14.5 ألف كيلومتر، و2700 كيلو متر للربط بين القرى والمراكز، حيث يسعى المشروع لتحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن فى 4500 قرية على مدار 3 سنوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأرقام.. شبكة طرق جديدة ضمن حياة كريمة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.