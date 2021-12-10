منتدى رؤية المستقبل: المُعلم الرُكن الأساسى فى منظومة التعليم المهنى

جدة - نرمين السيد - وناقش المشاركون فى جلسة بعنوان "التعليم المهنى والتدريب.. المستقبل نحو التعلم مدى الحياة" ربط مراكز التدريب المهنى والجامعات التكنولوجية باحتياجات السوق المُتغيرة باستمرار، وأهمية تضمين مفهوم التعلم مدى الحياة فى ضوء عملية العرض والطلب، وتحقيق أفضل المُمارسات الدولية، والتحديات والتوصيات.

أدار الجلسة عماد عزيز الرئيس والمدير التنفيذى لشركةInc Brisk Business، وحاضر فى الجلسة كل من ستيفن مورلى Stephen Morley مستشار دولى فى مجال التعليم والتدريب التقنى والمهنى بالمملكة المتحدة، و فضل مالك Fazal Malik نائب رئيس جامعة أميتى بدبى وعميد كلية العلوم الإنسانية والفنون والعلوم التطبيقية، والدكتور أحمد الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، ومستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى.

وأكد ستيفن مورلى أهمية إدراك المجتمع للتعليم مدى الحياة، وأهمية التعليم المهنى، مشيرًا إلى أن أصحاب الياقات الزرقاء يُعانون من نظرة المُجتمع لهم، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى التدريب والتوظيف للتعليم المهنى.

ونوه ستيفن إلى أن التعليم الفنى والتدريب المهنى، يُسهم فى دعم منظومة التنمية التكنولوجية الحديثة، وتوفير العمل اللائق والمُستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعى وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح الدكتور فضل مالك أن جائحة كورونا أجبرت الجميع على ضرورة أن يحدث تغيير فى التعليم، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بثلاث محاور رئيسية خلال الفترة المُقبلة، وهى ديناميكية المناهج ومرونة الأبحاث، والتعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة.

وأشار الدكتور مالك إلى ضرورة تعليم الطالب المزيد من الجدارات، ولا بد أن تستجيب المناهج والمقررات بالجامعات للمهارات الجديدة، التى يجب أن يكتسبها الطالب مثل إدارة الوقت، والتواصل مع الآخرين، فضلًا عن المهارات المطلوبة لسوق العمل، كما يجب تغيير أساليب التقييم فى التعليم التكنولوجى.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد الحيوى إلى أن إنشاء الجامعات التكنولوجية يُمثل نقلة هامة فى استحداث مسار جديد للتعليم الفنى فى مصر، مؤكدًا على أهمية الجامعات التكنولوجية لأنها تعمل على إكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية المطلوبة لسوق العمل، من خلال البرامج التكنولوجية المتعددة، والتى وضعت بناءً على احتياجات المشروعات القومية بمصر وجغرافية الجامعات، مشيرًا إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفنى والتكنولوجى، وتعظيم أهميته بين أفراد المجتمع.

وفى الختام، أكد المشاركون أن المُعلم هو الرُكن الأساسى فى منظومة التعليم المهنى، وبصفة خاصة بعد جائحة كورونا والتعليم عن بُعد، حيث أصبح وظيفة المُعلم أن ينقل خبراته للطلاب، ولذلك لا بد من تثقيف المعلم، والاستفادة من الخبرات التطبيقية فى قطاع الصناعة، كذلك يجب كسر الفجوة بين التعليم والصناعة، وتعلم التقنيات التكنولوجية الحديثة؛ لنقلها إلى الطلاب.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عقد المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلق فرصًا عديدة لعقد اجتماعات وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، كما وفر فرصًا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولى.

وأتاح المعرض المُصاحب للمنتدى تعريف الخبراء الأجانب وصُناع القرار بمؤسسات التعليم العالى بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذى تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التى يتم تدريسها بالجامعات المصرية، والتعرف عن قرب بجهود الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات المصرية.