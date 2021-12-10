صحة الغربية: زيادة عدد مراكز تلقى لقاح كورونا بأنحاء المحافظة

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، زيادة عدد مراكز تلقى لقاح كورونا بأنحاء المحافظة وذلك ضمن توجيهات المحافظ الدكتور طارق رحمى، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحفاظاً على الصحة العامة، وكذا تكثيف حملات التوعية لطلبة المدارس بالمحافظة، عن كيفية مجابهة الفيروس.





وأضاف وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - أنه جرى رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الطبية التابعة للمديرية بأنحاء المحافظة، والمواقع لزيادة إقبال المواطنين على المراكز بعد تطبيق قرار منع دخول الموظفين للمصالح الحكومية إلا بعد تلقى اللقاح، موضحاً أنه جرت زيادة عدد المراكز فى كافة أنحاء المحافظة من مستشفيات ووحدات صحية ونقط ثابتة ومتحركة عن طريق فرق العمل المتنقلة بمديرية الصحة. وأشار إلى أن توجيهات رئاسة الوزراء بمنع دخول المواطنين غير المتلقين للقاح بمنتهى الحزم، موضحا أنه تم تشديد الإجراءات على كافة البوابات فى المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية، وتزامناً مع ذلك جرى توفير نقاط لتلقى اللقاح على مسافة قريبة من المصالح الحكومية.

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