شاركت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن هذا اليوم يأتي ليؤكد أهمية حقوق كل إنسان في إعادة بناء المجتمعات، وقد استطاعت دولتنا خلال الفترة الأخيرة في ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة لكل المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيدة انتصار السيسى فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان: مصر وفرت حياة كريمة لكل المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.