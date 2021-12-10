غلق كوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام لإصلاح طبقة الأسفلت "الأيبوكسى"

أجرت اليوم الجمعة، الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاقا جزئيا لكوبرى الجيزة المعدنى، لمدة 3 أيام، لإجراء أعمال تطوير لطبقة الأسفلت "الأيبوكسى" لمنع انزلاق السيارات أثناء هطول الأمطار، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لحين الإنتهاء من تلك الأعمال.

وقال مصدر أمنى، إنه سيتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة طبقة الإيبوكسى لجسم الكوبرى، مما يستلزم غلق جزئى لمنزل شارع مراد بواقع حارة مرورية واحدة لمدة ثلاثة أيام وتستمر تلك الأعمال حتى الــ 5 من صباح الأحد الموافق 12/12/2021 وذلك على مدار 24 ساعة بالتناوب خلال الفترة المحددة دون تعطيل لحركة المرور.

ولفت المصدر، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، مضيفا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من تلك الأعمال مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بالطرق المؤدية للكوبرى منعا للزحام.