/665282/الرئيس-السيسي-يهنئ-العراق-فى-يوم-التأسيس-ويؤكد-ذات-حضارة-تاريخية-عريقة

قال الرئيس السيسي:” يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة”.

الرئيس السيسي يهنئ شعب وحكومة العراق

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه:” مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام ١٩٢١ الذي دشن قيام الدولة العراقية، امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ”.

واستكمل:” مائة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع …. بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري”.

الرئيس السيسي: نتمنى لشعب العراق الأمن والاستقرار

وأختتم الرئيس السيس:” نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لشعبه الأبي العظيم السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائماً ذخراً للأمة العربية”.

تجدر الإشارة إلى أن دولة العراق قد تأسست بموجب مؤتمر القاهرة الذي عقدته المملكة المتحدة في مارس 1921 لبحث مأ اسمتة وزارة المستعمرات البريطانية، بشؤون الشرق الأوسط والمقصود به الولايات العربية التي كانت متحدة تحت حكم الخلافة واخرها العثماني وذلك بعد أحداث انتفاضة القبائل العراقية في جميع إمارات الولايات العراقية الثلاث، والتي سميت بثورة العشرين لانها وقعت في عام 1920 من القرن المنصرم.