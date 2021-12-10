/665278/موعد-مباراة-تونس-ضد-عمان-في-كأس-العرب-والقنوات-الناقلة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح منتخب تونس أن يقتنص صدارة المجموعة الثانية أمام الإمارات، بينما حلت عمان في الترتيب الثاني في المجموعة الأولى التي تصدرتها قطر.

وتقام مباراة تونس ضد عمان في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، وتقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة من مباراة مصر والأردن والتي سوف تقام غداً السبت.

وتبث المباراة عبر قنوات بين سبورت المفتوحة.

تعرف على مباريات كأس العرب اليوم الجمعة

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021.

وتأهلت 8 منتخبات لدور الثمانية، ويسعى الجميع للفوز باللقب العربي الغالي.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة عمان مساء اليوم، وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء، وتذاع عبر قنوات بين سبورت المفتوحة، وتلعب المباراة على ملعب المدينة التعليمية.

كأس العرب

ونجح منتخب تونس أن يتأهل لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثانية وصعد معه الإمارات.

وعلى الجانب الآخر تلعب قطر مستضيفة البطولة المباراة الثانية في مباريات الدور ربع النهائي أمام الإمارات.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء، وتبث عبر قنوات بين سبورت المفتوحة، وتقام على ملعب استاد البيت.

يذكر أن الفائز ببطولة كأس العرب سوف يحصل على مبلغ 5 مليون دولار، ووصيف البطولة سيحصل على 3 مليون دولار.

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي يوم السبت بمباريات قوية وهامة، وتبدأ بمصر والأردن والختام بمباراة الجزائر والمغرب.